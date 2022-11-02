Звідки братимуть гроші на компенсації за зруйноване житло українців — Finance.ua

Звідки братимуть гроші на компенсації за зруйноване житло українців Вчора 14:48 — Казна та Політика

Звідки братимуть гроші на компенсації за зруйноване житло українців

Завдяки створеному Фонду з ліквідації наслідків збройної агресії рф Україна зможе розпочати компенсувати людям втрати за зруйноване житло, не чекаючи репарацій від країни-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії «Слуга народу» Олену Шуляк в ефірі телеканалу «Рада».

«На минулому засідання парламент ухвалив законопроект № 8027, за яким в Україні створений Фонд з ліквідації наслідків збройної агресії рф. Він буде наповнюватись коштами арештованих активів російських банків і підприємств», — нагадала вона.

За словами Шуляк, у фонді вже формуються перші гроші і вже з 2022 року їх можна буде використовувати на компенсації людям за зруйноване житло.

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Так, на 2022 у фонді у межах бюджету закладено на ці цілі 19 млрд грн, а на 2023 рік — 35 млрд грн, повідомила представниця «Слуги народу».

«Маючи ці кошти на руках, можна розпочинати компенсації, не чекаючи репарації від рф. Люди, які не мають домівок, бо росія їх зруйнувала, отримуватимуть цільові кошти у вигляді сертифікатів, які можна буде обміняти на житлові площі. Ми не обмежуватимемо наших громадян — вони будуть вільні самі обирати населений пункт, де буде розташовано житло», — підсумувала Шуляк.

Довідка Finance.ua:

унаслідок повномасштабної агресії рф в Україні зруйновано майже 95 тисяч об’єктів інфраструктури, зокрема 74 тисячі — житлових будинків;

наразі російськими окупантами зруйновано або пошкоджено понад 19 млн кв м житла. Проте кожна людина, яка лишилась без домівки, зможе отримати компенсацію.

як показало опитування, близько 10% українців мають пошкоджене або зруйноване житло внаслідок збройної агресії російської федерації в Україні.

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