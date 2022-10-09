Близько 10% українців мають пошкоджене або зруйноване житло через агресію рф — Finance.ua

Близько 10% українців мають пошкоджене або зруйноване житло через агресію рф Вчора 21:25 — Особисті фінанси

Близько 10% українців мають пошкоджене або зруйноване житло через агресію рф

У цілому 10% респондентів заявили, що мають пошкоджене або зруйноване житло внаслідок збройної агресії російської федерації в Україні.

Про це сказав директор Соціологічної групи «Рейтинг» Олексій Антипович під час презентації результатів дослідження.

«Ми бачимо, що тільки два відсотки (опитаних. — Ред.) говорять, що їхнє житло зруйновано, але ще вісім відсотків говорять, що їхнє житло пошкоджено. Тобто в цілому десять відсотків мають пошкодження або руйнування житла. Це величезна цифра. І ще п’ять відсотків не знають, не мають інформації, в якому стані їхнє житло, бо вони виїхали і не повертаються на свої території», — сказав Антипович.

Він зауважив, є ще частина людей, які не знають, в якому стані їхнє житло.

«І якщо кожен шостий українець має житло в зоні бойових дій, то уявіть собі, що буде по закінченні війни, коли українці дізнаються, приїдуть, повернуться, побачать, коли закінчиться ця війна, скільки ще буде злочинів. Тобто це динамічний процес», — зауважив соціолог.

За його словами, найбільша кількість людей, які відповідають, що їх житло зруйноване, саме із зони бойових дій.

«У тих 10% , які мають або зруйноване, або частково пошкоджене житло, ми запитали, чи почали вже якісь роботи з відновлення житла. Бачимо, що проводиться капітальний ремонт або проводиться частковий ремонт лише у третини цих людей, дві третини не починали ніякої роботи. Тому попереду в українців і в принципі в держави, яка буде допомагати українцям відновлювати своє житло, ще дуже велика частина і роботи, і матеріальних витрат», — підкреслив Антипович.

Згідно з результатами дослідження, серед тих, хто втратив житло, 18% вже подали заяву про пошкодження в Дію, 16% — у правоохоронні органи, 15% — у інші державні інституції, 67% — поки не подавали нікуди заяви.

Також 39% постраждалих вважають, що їх будинки потрібно відновлювати якомога швидше, 59% — навпаки, думають, що варто спочатку дочекатись закінчення війни.

Окрім того, як зазначено в результатах дослідження, 58% тих, хто втратив житло, планують залучати для відновлення насамперед свої власні кошти, 27% розраховують відновити будинок за державні кошти, 12% — за кошти міжнародних організацій, 9% — за кошти волонтерів, по 7% — за кошти родичів чи благодійних фондів.

Довідка Finance.ua:

українці подали майже 300 тисяч заявок про пошкоджене житло під час обстрілу з боку російських окупантів;

за даними ЛУН, в результаті повномасштабного вторгнення без житла залишились понад 1 мільйон родин. Враховуючи темпи будівництва в Україні в довоєнні роки, де об’єми ринку складали $3-4 млрд на рік, відбудова лише втраченого житлового фонду затягнеться не на роки, а на понад десять років.

Укрінформ За матеріалами:

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