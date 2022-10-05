Українці подали майже 300 тисяч заявок про пошкоджене житло — Finance.ua

Українці подали майже 300 тисяч заявок про пошкоджене житло Вчора 09:35 — Нерухомість

Станом на понеділок, 3 жовтня, українці подали майже 300 тисяч заявок про пошкоджене житло під час обстрілу з боку російських окупантів.

Про це написала голова парламентської фракції «Слуга народу» та заступниця голови містобудівного комітету ВРУ Олена Шуляк у своєму Телеграм-каналі

275,7 тисячі українців оформили свої заявки про пошкоджене житло через застосунок «Дія». За приблизними підрахунками, російські агресори знищили або пошкодили близько 19 млн квадратних метрів житла по всій території України.

Довідка Finance.ua:

Хто зможе отримати компенсації

Компенсацію за зруйноване житло зможуть отримати громадяни України, які повністю або частково втратили належне їм на праві приватної власності житло внаслідок бойових дій, викликаних збройною агресією російської федерації.

До цієї категорії відносяться фізичні особи, які володіли нерухомістю, були членами житлово-будівельних кооперативів та їхні спадкоємці.

Крім того, на компенсацію можуть розраховувати ОСББ, управителі багатоквартирних будинків, житлово-будівельні кооперативи (ЖБК, ЖК), які здійснюють управління будинками. Як пояснюють юристи, така норма правильна — квартира не висить у повітрі, вона є частиною багатоквартирного будинку, який має комунікації, місця загального користування тощо.

Пріоритетні категорії громадян, яким мають право на отримання компенсації в першу чергу. До таких належать:

багатодітні сім’ї;

особи з інвалідністю I та II групи;

учасники бойових дій;

особи з інвалідністю внаслідок війни.

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