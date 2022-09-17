Мільйон сімей залишились без житла через війну: скільки років піде на відбудову — Finance.ua

Мільйон сімей залишились без житла через війну: скільки років піде на відбудову Вчора 12:08 — Нерухомість

Мільйон сімей залишились без житла через війну: скільки років піде на відбудову, www.freepik.com

Враховуючи темпи будівництва в Україні в довоєнні роки, де об’єми ринку складали $3-4 млрд на рік, відбудова лише втраченого житлового фонду затягнеться не на роки, а на понад десять років.

Про це під час конференції «Ринок нерухомості після повномасштабного вторгнення» наголосив маркетинг директор ЛУН Денис Суділковський.

«Довоєнний об’єм ринку будівництва в країні складав в останні роки $3-4 млрд на рік. Але ми вже втратили житла на $50 млрд. Навіть якщо ми завантажимо усі крани і бетонозмішувачі, які у нас є, це триватиме досить довго», — наголосив Суділковський.

За його словами, поточні зобов’язання будівельних компаній складають 200 тисяч недобудованих квартир — це житло, за яке люди заплатили кошти до 24 лютого, але ключі ще досі не отримані.

Але в результаті повномасштабного вторгнення без житла залишились понад 1 мільйон родин.

«За останніми даними Київської школи економіки, 131 000 будинків зруйновано, які оцінюються в $47,8 млрд. Зокрема, 74% новобудов Ірпеня та Бучі отримали пошкодження різного ступеню», — наголосив експерт.

Ключові показники, за підрахунками аналітиків ЛУН, які свідчать про те, що первинний ринок оживає:

в Україні відновили будівництво у 1160 ЖК — 66% від довоєнного рівня;

108 ЖК продали все що мали за час війни, передовсім на заході країни;

розпочате будівництво в 66 нових ЖК, або нових черг за час війни;

2.4 млн кв.м введено в експлуатацію за І і ІІ квартали 2022-го — це на 54% менше на від 2021.

Ключові завдання перед ринком, визначені потребами відновлення житлового фонду і довоєнними зобов’язаннями:

додаткові потреби у житлі внаслідок війни ~ $50 млрд;

поточні зобов’язання забудовників ~ 200.000 квартир;

1.000.000 сімей втратили житло;

лише зруйновані ЖК Бучі та Ірпеня потребують $5 млрд інвестицій.

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«Відбудова триватиме десятиліття, а не роки. І якщо ми зрозуміємо, що це все надовго, можливо, слід ставити питання набагато ширше — що ми не відбудовуватимемо країну, а будуватимемо нову країну. Як би дивно це не звучало, ми як держава отримали шанс побудувати щось нове. І від нас залежить, наскільки це нове житло буде якісним, комфортним, безпечним», — наголосив експерт.

Ціни на новобудови у 2022 році: прогноз аналітиків

До січня 2022 року, за даними ЛУН, у великих містах країни приблизно половина людей планували покращити житлові умови. Але після війни житло стане менш доступним, ніж до 24 лютого 2022-го.

За прогнозами Суділковського, ціни на житло в новобудовах продовжать зростати під час війни і після війни. Вже цього літа збільшили ціну на квартири в новобудовах 81% ЖК.

«Ціни далі будуть зростати. Не тільки через здешевшання національної валюти. Зруйнувалися логістичні ланцюжки постачання, здорожчали будматеріали, зруйновані внутрішні угоди на ринку щодо постачання матеріалів. У нас зокрема великі проблеми з металом. Більшість скла ми купували в рф чи білорусі. Тепер треба це тягнути з Європи. Купівельна спроможність людей падає, але попри це ціни ростуть. Це свідчить про те, що житло в короткостроковій перспективі стає менш доступним», — пояснив експерт.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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