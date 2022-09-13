$350 млрд на відновлення України. 10 напрямків, на які потрібно найбільше грошей — Finance.ua

$350 млрд на відновлення України. 10 напрямків, на які потрібно найбільше грошей Вчора 09:03 — Казна та Політика

$350 млрд на відновлення України. 10 напрямків, на які потрібно найбільше грошей

Відбудова і відновлення України коштуватиме щонайменше $349 млрд, за спільною оцінкою уряду України, Єврокомісії та Світового банку. Майже третина цих коштів потрібна у наступні півтора-три роки.

Про це пише Forbes.

За спільною оцінкою уряду України, Єврокомісії та Світового банку, презентованою у Брюсселі, вартість відбудови і відновлення України складе щонайменше $349 млрд, що в 1,6 рази перевищує ВВП країни напередодні повномасштабного вторгнення, в 2021 році.

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Майже третина цих коштів, або $105 млрд, потрібно вже в наступні півтора-три роки для підготовки до зими та закупівлі газу, ремонту транспортного сектору, забезпечення наступної посівної та термінового відновлення освіти, охорони здоров’я та підтримки малозабезпечених і переселенців.

Найбільше через воєнні дії в Україні постраждали житловий сектор, транспорт, торгівля та промисловість, ідеться у звіті, презентованому Світовим банком.

Серед областей найбільших втрат зазнали Донецька, Луганська, Харківська області, Київська, Чернігівська та Запорізька.

Які напрямки потребують найбільших інвестицій

Транспорт. Для відбудови потрібно $73,8 млрд, з яких $8,9 млрд — нагально. Завдана шкода становить $29,9 млрд. Розмінування. Витрати перевищать $73,2 млрд. У нагальній перспективі потрібно $11 млрд на обладнання та навчання, обстеження та розмінування. Зусилля з очищення території країни, можливо, доведеться продовжувати реалізовувати протягом десятиліть, з огляду на досвід інших країн. Житло. Потреби на відновлення — $69 млрд, у тому числі невідкладні — $33,1 млрд — для забезпечення тимчасовим житлом переселенців, підготовки до зими, ремонту частково пошкоджених житлових будинків. Сума завданої шкоди — $39,2 млрд. Пошкоджено близько 817 000 житлових будинків, 38% з яких — без можливості відновлення. Торгівля та промисловість. Потреби на відбудову — $20,8 млрд, з яких $6,6 млрд потрібні нагально від державних і приватних суб’єктів. Це один з найбільш постраждалих від війни секторів через зруйновані металургійні заводи в Донецькій області (майже 10% загальних пошкоджень), пошкоджені та зруйновані 2 900 роздрібні магазини, торгові центри та вклади. Сукупні збитки — $47,5 млрд. Соцзахист. Потреби сфери — $20,6 млрд. Більшість — на поточні витрати на соцвиплати та послуги вразливим верствам населення. Значні витрати потрібні для відновлення робочих місць та повернення втраченої робочої сили. Збитки у сфері на $50,6 млрд пов’язані з втратою робочих місць і доходів домогосподарств, зростанням рівня бідності та збільшенням видатків на програми соцдопомоги. Агросектор. Потреби держсектору на відбудову — $18,7 млрд. Приватні фермери повинні будуть інвестувати значно більше власних ресурсів протягом наступних років. До переліку найактуальніших інвестицій на $10 млрд входить відновлення пошкоджених активів, допомогу для відновлення виробництва через надання ліквідності, відновлення діяльності держустанов. Сукупний обсяг збитків — $28,3 млрд. Охорона здоров’я. Потреби на відновлення в $15,1 млрд включають вартість будівництва нової інфраструктури з використанням принципу «краще, ніж було» і негайного відновлення частково пошкоджених об’єктів, розширення послуг з реабілітації та психічного здоров’я в Україні. Оцінка потреб неповна, і $1,2 млрд необхідні терміново. Енергетика. Потреби для відбудови в держсекторі — $10,4 млрд, з яких $7,3 млрд — нагальні. Сюди входить потреба в усуненні розривів ліквідності в «Укренерго» в розмірі $2,6 млрд та кошти «Нафтогазу України» на закупівлю газу на опалювальний сезон на $5 млрд за середньою закупівельною ціною у $1000 за 1000 кубометрів. Збитки оцінюються у $11,7 млрд. Освіта. Потреби — понад $9,2 млрд, з яких термінові — $2,8 млрд. Ці потреби включають відбудову відповідно до нових стандартів безпеки, забезпечення проміжних і довгострокових освітніх послуг. Сектор зазнав шкоди на $3,4 млрд. Фінсектор та банки. Потреби для відбудови — $8 млрд, з яких $6,4 млрд — нагальні. Це насамперед резерви на покриття кредитних збитків та витрати на відновлення інфраструктури. Потенційні збитки банків — $8,1 млрд, дані щодо небанківських фінустанов обмежені.

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