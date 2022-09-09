Україна вимагатиме від росії щонайменше $300 млрд репарацій — Finance.ua

Україна вимагатиме від росії щонайменше $300 млрд репарацій Вчора 12:01 — Казна та Політика

Україна вимагатиме від росії щонайменше $300 млрд репарацій

Україна вимагатиме від росії щонайменше 300 мільярдів доларів репарацій за шкоду від вторгнення. Наразі Мін’юст працює над резолюцією щодо створення фонду відшкодування збитків.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська газетам медіагрупи Funke, передає DW.

«Ми хочемо компенсації за всю шкоду, яку росія завдала Україні своєю загарбницькою війною», — сказав міністр.

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Україна хоче, щоб на Генасамблеї ООН у жовтні ухвалили резолюцію про створення фонду відшкодування збитків, завданих країні. Для цього потрібна підтримка від щонайменше двох третин присутніх країн. Після цього українська влада хоче переговорів з іноземними урядами щодо розробки та ратифікації міжнародного договору.

«Відповідно до цього контракту має бути створена міжнародна комісія для визначення розміру компенсації та бенефіціарів в Україні. Потім договір має бути схвалений національними парламентами», — зазначив Малюська.

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У фонд відшкодування збитків мали б стікатися російські гроші. Зокрема резерви російського центрального банку, які заморожені в країнах G7. Сума цих резервів становить саме 300 мільярдів доларів. Схоже, саме тому в Україні називають саме таку приблизну суму репарацій.

Водночас у цей фонд, за задумом Мін’юсту, мають надходити закордонні активи російських державних компаній таких як «Газпром» чи «Роснефть», а також гроші з закордонних рахунків російських олігархів.

Довідка Finance.ua

за даними Київської школи економіки (KSE), лише сума прямих збитків, яких завдали цивільній та військовій інфраструктурі в Україні, зросла до $114,5 мільярда доларів;

крім того, українському довкіллю російське вторгнення за пів року завдало збитків на 962 мільярди гривень, або 26,1 мільярда доларів.

у липні український уряд презентував план відновлення країни: за підрахунками чиновників, для відновлення упродовж 10 років Україні потрібні 750 мільярдів доларів.

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