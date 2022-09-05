Світовий банк оцінює збитки України від війни у $350 млрд — Finance.ua

Світовий банк оцінює збитки України від війни у $350 млрд Вчора 20:19 — Казна та Політика

Світовий банк оцінює збитки України від війни у $350 млрд

Світовий банк 9 вересня презентує у Брюсселі оцінку збитків, що їх зазнала Україна через напад росії. Йдеться про загальну суму у $350 млрд.

Про це розповів Forbes представник України у Світовому банку Роман Качур.

Ця оцінка слугуватиме орієнтиром для майбутнього фінансування проєктів, повʼязаних із відбудовою України.

Оцінку здійснено станом на 1 червня. Вона включає близько $250 млрд на відбудову за принципом «краще, ніж було», а також $100 млрд на поточні потреби, зазначив Качур. «Ці суми не можна додавати», — уточнив він.

Спираючись на цю оцінку, Україна може сподіватися на фінансування протягом найближчих трьох років у $105 млрд, зазначає Качур. Поки що йдеться про виділення $3,2 млрд від Світового банку цього року та $13,6 млрд протягом 2023-го, додав він.

Детальний звіт з оцінкою Світового банку буде опубліковано 9 вересня у Брюсселі. 13 жовтня у Вашингтоні під час річних зборів МВФ та Світового банку очікується круглий стіл присвяченій відбудові України. Наприкінці жовтня у Німеччині відбудеться окрема конференція з українського відновлення на зразок дводенного заходу, що відбувся у швейцарському Лугано 4–5 липня.

Довідка Finance.ua:

у Лугано український уряд презентував масштабний план відбудови України на $750 млрд, розрахований на 10 років;

у конференції брали участь усі ключові потенційні донори, однак, незважаючи на багато запевнень про готовність допомогти, жодними фінансовими результатами це не супроводжувалося.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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