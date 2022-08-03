Прямі збитки української економіки перевищили $108 млрд – KSE Institute — Finance.ua

Прямі збитки української економіки перевищили $108 млрд – KSE Institute Вчора 09:33 — Казна та Політика

Прямі збитки української економіки перевищили $108 млрд – KSE Institute

Станом на 1 серпня прямі збитки української економіки від пошкоджень інфраструктури та житлових будівель збільшилися до $108,3 млрд (2,9 трлн грн).

Про це свідчать дані KSE Institute.

З 13 червня сума збитків зросла на $12,8 млрд. Ключовим фактором зростання стало збільшення кількості пошкодженого та зруйнованого житла.

За останніми даними, зруйновано й пошкодженого щонайменше 129 900 житлових будівель, з яких 114 700 — приватні, 15 100 — багатоквартирні. Прямі збитки через руйнування багатоповерхівок становлять $42,3 млрд, та ще $5,4 млрд збитків завдані власникам приватних будинків.

Сфера інфраструктури зазнала збитків у $31,6 млрд. Внаслідок бойових дій збитки, завдані підприємствам і промисловості, оцінюються вже у $8,8 млрд.

Загалом із початку війни пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 388 підприємств, 43 700 одиниць сільськогосподарської техніки, 1991 магазин, 511 адмінбудівель, 18 цивільних аеропортів, 105 200 легкових авто, 764 дитсадки, 634 культурні споруди, 27 торгових центрів, 28 нафтобаз.

Станом на 27 липня 2022 року зруйновано 2217 освітніх закладів ($3,8 млрд збитків), 903 медзаклади ($1,6 млрд) та 89 установ соціальної сфери (понад $300 млн).

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