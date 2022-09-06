Уряд назвав суму збитків від війни в Україні — Finance.ua

Уряд назвав суму збитків від війни в Україні Вчора 11:01 — Казна та Політика

Уряд назвав суму збитків від війни в Україні

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні верифікували 326 мільярдів доларів прямої шкоди від російської агресії.

«Спільно із Світовим банком Міністерство розвитку громад і територій верифікувало завдані росією збитки на 326 млрд дол. Тобто це — прямі збитки, які на сьогодні вже верифіковані, фізичні збитки», — заявив глава уряду.

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Він зазначив, що 105 млрд доларів становить верифікована сума, яка потрібна для відновлення різних об’єктів.

За словами Шмигаля, найближчим часом на відновлення необхідно 17 млрд дол., 3,4 млрд із яких Україна отримає вже цього року, а залишок у 2023 році.

На початку липня на конференції у Лугано було представлено план відновлення України. За підрахунками українського уряду, щоб оговтатися від війни, Україні потрібно щонайменше $750 млрд, десять років інтенсивного марафону реформ та офіси європейських кураторів у всьому світі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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