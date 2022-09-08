Чи привабливі інвестиції в українську нерухомість для іноземців — аналітика ЛУН — Finance.ua

Чи привабливі інвестиції в українську нерухомість для іноземців — аналітика ЛУН Вчора 12:01 — Нерухомість

Чи привабливі інвестиції в українську нерухомість для іноземців — аналітика ЛУН, freepik.com

Президент Зеленський оголосив про старт інформаційної кампанії з залучення іноземних інвестицій в Україну. Сьогодні доля інтересу із-за кордону до інвестицій в українські новобудови складає 17% для Києва, 14% для Львівського регіону та аж 23% для Одеського.

Про це свідчать дані ЛУН.

Закордонний інтерес до українського ринку нерухомості представлений як і українцями, що тимчасово вимушено виїхали у безпечні країни, так і іноземцями, бо Україна зараз отримує рекордну кількість уваги за всю історію свого існування.

Так, 54% зацікавлених саме столичними новобудовами знаходились в Києві та області, 17% з інших країн, 29% з інших областей України, зокрема — 9% з Львівської області.

Цікавість до нових метрів Львівської області представлена на 53% місцевими жителями, 14% з інших країн, 21% зі столиці, а також 12% з інших областей.

Найбільшу відносну частку інтересу саме серед людей із-за кордону складає Одеська область — 23% серед усіх зацікавлених цим регіоном досліджували ринок новобудов перебуваючи в інших країнах. 25% — це жителі Києва і лише 16% — інші області України.

Окрім Києва, найбільша відносна частка зацікавленості у жителів столиці — 29% у Вінницький області, 28% на Закарпатті та Черкаській області.

«Найбільш патріотичною» в інтересі до нових метрів виявилась Полтавська область. 59% всього інтересу до цього регіону зосереджено саме в ньому. На другому місці — Дніпропетровська і її 54%.

Інфографіка: ЛУН

Наскільки приваблива українська нерухомість для інвестицій

Ціни на купівлю квартир у новобудовах котрий місяць зростають у національній валюті.

Столичний метр нового житла за 6 місяців війни подорожчав на 12 400 грн і зараз становить 48 200 грн/м2. На другому місці Дніпро, де вартість метру у новобудові в середньому становить 40 700 грн/м2. На третьому місці Львів та Одеса — 34 600 грн/м2.

Інфографіка: ЛУН

Найбільший приріст за час війни показав Ужгород, де нове житло подорожчало аж на 14 200 грн за квадратний метр у забудовника і сьогодні коштує 39 700 грн/м2.

Як змінюється вартість нерухомості у Європі

Згідно з даними Євростат у Європі в середньому ціни на нерухомість зросли за рік на 9.8% (порівнюють перший квартал 2022 з першим кварталом 2021).

Найбільший приріст показала Чехія +24.7%, Естонія +21%, Угорщина +20.6%.

Найменший приріст показала Франція +7.1%, Мальта +6.7%, Італія +4.6%, Фінляндія +4.3 та Кіпр +1.1%. У жодній з країн Європи житло не подешевшало.

Чи вкладатимуть в українські метри іноземні інвестори

Щодо безпосередньо ризикованості інвестицій, активна війна звісно впливає на надійність таких інвестицій. Але якщо розглядати довгострокову перспективу в межах більше кількох років, немає сумнівів, що Україна переможе. І якщо українська економіка буде далі рости, міста будуть розвиватись, з ними зросте вартість житла. Оцінка поточного «воєнного дисконту» на нові метри, та можливих прибутків в довгу лежить на особистих плечах кожного інвестора. Денис Суділковський, директор з маркетингу ЛУН.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.