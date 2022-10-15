Українцям виплачуватимуть кошти, еквівалентні вартості зруйнованого внаслідок війни житла — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Українцям виплачуватимуть кошти, еквівалентні вартості зруйнованого внаслідок війни житла

Казна та Політика
332
Українцям виплачуватимуть кошти, еквівалентні вартості зруйнованого внаслідок війни житла
Українцям виплачуватимуть кошти, еквівалентні вартості зруйнованого внаслідок війни житла
Парламент готує до другого читання законопроєкт № 8027, який передбачає створення Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.
Про це в ефірі Українського радіо розповіла голова політичної партії «Слуга Народу» Олена Шуляк.
«Йдеться про надання цільових грошей, еквівалентних вартості зруйнованого помешкання. Їх можна буде використати на придбання квадратних метрів житла. Будиночок або квартиру, яка буде придбана за ці гроші, не можна буде продавати певний час», — пояснила Шуляк.
Читайте також
Вона наголосила, що житло можна буде купувати і на первинному, і на вторинному ринку й обрати його у будь-якому регіоні без прив’зки до місця реєстрації.
Кошти на це надходитимуть, перш за все, з вилучених активів рф.
«Такі гроші вже є, і їх можна використовувати на такі програми. Також ми розраховуємо на підтримку наших міжнародних партнерів. Коли на законодавчому рівні буде ухвалений прозорий механізм надання такої компенсації, наші міжнародні партнери зможуть також долучитися до допомоги», — запевнила очільниця фракції.
Місце для вашої реклами
Вона додала, що Фонд ліквідації наслідків збройної агресії рф контролюватиме Міністерство фінансів України, а до процесу контролю його діяльності залучатимуть представників парламентських комітетів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.