Мировой государственный долг вырос до рекордных 92 триллионов долларов — ООН Сегодня 12:13

Мировой государственный долг вырос до рекордных 92 триллионов долларов — ООН

Мировой государственный долг вырос до рекордных 92 триллионов долларов в 2022 году, на фоне того как правительства стран использовали средства для противодействия кризисам, таким как пандемия COVID-19, а бремя при этом остро испытывают развивающиеся страны, заявляют в ООН, пишет Reuters.

Внутренний и внешний долг во всем мире увеличился более чем в 5 раз за последние два десятилетия, опережая темпы экономического роста, а валовой внутренний продукт только утроился с 2002 года, говорится в отчете ООН, опубликованном в среду накануне встречи министров финансов и руководителей центральных банков G20, которая пройдет 14−18 июля.

Развивающиеся страны имеют долг в объеме почти 30% от мирового государственного долга, из которых 70% приходится на Китай, Индию и Бразилию. 59 развивающихся стран имеют соотношение долга к ВВП выше 60% - это порог, указывающий на высокий уровень задолженности.

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«Долг превращается в значительное бремя для развивающихся стран из-за ограниченности финансирования, роста стоимости заимствований, девальвации валют и медленного роста», — добавляется в докладе ООН.

«В Африке сумма, израсходованная на выплату процентов, превышает расходы на образование или здравоохранение», — говорится в докладе.

В общей сложности 3,3 миллиарда человек живут в странах, которые выплачивают больше процентов по долгу, чем тратят на здравоохранение или образование.

Задолженность частным кредиторам — владельцам облигаций и банкам — составляет 62% от общего объема внешнего государственного долга развивающихся стран. В Африке это участие кредиторов увеличилось с 30% в 2010 году до 44% в 2021 году, а в Латинской Америке доля частных кредиторов составляет 74%.

В ООН заявили, что многосторонние кредиторы должны расширить свое финансирование с помощью таких мер, как временная приостановка надбавок МВФ — комиссий, взимаемых с заемщиков, активно пользующихся его кредитными линиями — и расширение доступа к финансированию для стран, находящихся в долговом затруднении. Механизм урегулирования задолженности также необходим для преодоления медленного прогресса в рамках совместной программы G20, отмечают авторы доклада, не объясняя, как этот механизм должен работать.

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УНН По материалам:

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