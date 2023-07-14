Минэкономики посчитали, сколько новых рабочих нужно для экономического восстановления — Finance.ua

Минэкономики посчитали, сколько новых рабочих нужно для экономического восстановления Сегодня 09:03 — Личные финансы

Минэкономики посчитали, сколько новых рабочих нужно для экономического восстановления

В Министерстве экономики посчитали , что для быстрого экономического восстановления Украины необходимо в течение следующих 10 лет привлечь на рынок труда дополнительно 4,5 млн рабочих.

«Еще до начала полномасштабного вторжения Украина сталкивалась с нехваткой рабочей силы. Но сейчас, когда более 6 млн украинцев были вынуждены уехать за границу, экономическая ситуация в стране стала еще более критической. По оценке Министерства экономики, в течение следующих десяти лет Украине придется дополнительно привлечь 4,5 миллиона сотрудников на рынок труда», — говорится в сообщении.

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Поскольку страна приближается к послевоенной эпохе восстановления общества, потребности в рабочей силе будут только расти, чтобы отвечать требованиям экономического восстановления.

«Пора заложить основы для обновленного рынка труда, который найдет наилучшее применение знаниям, навыкам и способностям, которыми обладают люди, и предложит им новые экономические возможности, достойный труд и социальную защиту», — говорится в сообщении.

Справка Finance.ua:

по данным Украинского института будущего, сейчас в Украине экономически активны около 11,7 млн ​​украинцев, из которых работают ориентировочно до 9,3 млн. Еще почти 2,7 млн ​​являются безработными;

Также Украинский институт будущего презентовал прогноз экономики Украины на 2023−2024 годы. Экономисты подготовили два подробных сценария — положительный и отрицательный. Последний, по мнению экспертов, является базовым, то есть наиболее вероятным.

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