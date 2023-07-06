Скільки людей в Україні є економічно активними (дослідження) — Finance.ua

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Скільки людей в Україні є економічно активними (дослідження)

Особисті фінанси
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Скільки людей в Україні є економічно активними (дослідження)
Скільки людей в Україні є економічно активними (дослідження)
Наразі в Україні економічно активними є близько 11,7 млн українців, з яких працюють орієнтовно до 9,3 млн. Ще майже 2,7 млн є безробітними.
Такі дані оприлюднили експерти Українського інституту майбутнього (UIF) під час презентації Прогнозу економіки України на 2023−2024 роки.
«За нашими підрахунками, наразі в Україні є близько 28,5 млн людей. Але важлива не загальна цифра, а структура. Серед усіх цих 28,5 мільйонів у нас 16,8 мільйона — це економічно неактивне населення — пенсіонери, діти.
Економічно активними є десь 11,7 мільйона, але працюють реально з них тільки орієнтовно 9−9,3 мільйона. Якщо від цієї цифри відняти ще бюджетників, то залишається 6−7 мільйонів людей, які, по суті, є тією «упряжкою», яка везе на собі всю економіку", — розповіла експертка економічних програм UIF Яна Лаврик.
Вона підкреслила, що ситуація надалі може погіршуватися. Якщо населення продовжить і далі емігрувати, не буде кому створювати ВВП в Україні, сплачувати податки, а відтак — країна неспроможна буде не лише обслуговувати бюджет, а й виконувати соціальні зобов’язання.

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«Дефіцит трудових ресурсів призведе до підвищення податків, бо це природньо: якщо на одну працюючу людину припадатиме дві непрацюючих, щоб їх забезпечити, доведеться посилювати податкове навантаження. Відтак, звідси матимемо фіскалізацію економіки», — підкреслила дослідниця.
Тому, на її переконання, міграційна політика України, а саме питання повернення українців з-за кордону та залучення нових мігрантів, має стати для уряду пріоритетом номер один.
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«Бо це буквально питання виживання нації», — підкреслила Лаврик.
Як повідомлялося, в Міністерстві економіки України вважають, що припинення війни, розвиток економіки та відбудова інфраструктури й житла, а також можливості для працевлаштування є основними факторами, які сприятимуть поверненню українців додому. А повернення наших громадян є важливим для забезпечення швидкого та стійкого економічного відновлення України, адже після перемоги потреба в трудових ресурсах суттєво зросте.
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За матеріалами:
Укрінформ
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