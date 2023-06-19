"Не дуже близька" до реальності. Кількість зареєстрованих безробітних впала до історичного мінімуму — Finance.ua

"Не дуже близька" до реальності. Кількість зареєстрованих безробітних впала до історичного мінімуму Сьогодні 13:02 — Особисті фінанси

"Не дуже близька" до реальності. Кількість зареєстрованих безробітних впала до історичного мінімуму

Кількість офіційно зареєстрованих безробітних в Україні станом на червень 2023 року оновила історичний мінімум, опустившись до 119,2 тис. осіб.

Про це повідомив перший заступник голови податкового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк.

Більшість безробітних — жінки. Їхня кількість становить 85,5 тис.

Нардеп прикріпив інфографіку, на якій видно, що офіційна кількість українців, які втратили роботу, востаннє збільшилася до липня 2022 року. Той показник став максимальним з початку минулого року і відповідно з початку повномасштабного вторгнення рф.

З липня показник стрімко скорочується. На початку 2023-го він становив 186,5 тис., а до червня зменшився ще майже на 70 тис. осіб.

«Я багато разів писав, і ще раз напишу: це через зменшення періоду виплат і додаткових вимог для чоловіків щодо військового обліку. Тому повторюся: це лише офіційна статистика, не дуже близька до реального стану справ з безробіття», — пояснив Железняк.

Довідка Finance.ua:

в Україні набув чинності новий Порядок реєстрації, перереєстрації зареєстрованих безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу. Для отримання статусу особі необхідно надавати військово-обліковий документ;

у Державній службі зайнятості нагадали роботодавцям про ряд компенсаційних програм для підтримки та розвитку бізнесу;

станом на 1 червня 2023 року в Києві на обліку перебувало 3,1 тис. безробітних та нараховувалось 7 тис. актуальних вакансій. Найчастіше шукають представників робітничих професій.

До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10−20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

УБР За матеріалами:

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