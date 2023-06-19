"Не дуже близька" до реальності. Кількість зареєстрованих безробітних впала до історичного мінімуму — Finance.ua
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"Не дуже близька" до реальності. Кількість зареєстрованих безробітних впала до історичного мінімуму

Особисті фінанси
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"Не дуже близька" до реальності. Кількість зареєстрованих безробітних впала до історичного мінімуму
"Не дуже близька" до реальності. Кількість зареєстрованих безробітних впала до історичного мінімуму
Кількість офіційно зареєстрованих безробітних в Україні станом на червень 2023 року оновила історичний мінімум, опустившись до 119,2 тис. осіб.
Про це повідомив перший заступник голови податкового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк.
Більшість безробітних — жінки. Їхня кількість становить 85,5 тис.
Нардеп прикріпив інфографіку, на якій видно, що офіційна кількість українців, які втратили роботу, востаннє збільшилася до липня 2022 року. Той показник став максимальним з початку минулого року і відповідно з початку повномасштабного вторгнення рф.
З липня показник стрімко скорочується. На початку 2023-го він становив 186,5 тис., а до червня зменшився ще майже на 70 тис. осіб.
"Не дуже близька" до реальності. Кількість зареєстрованих безробітних впала до історичного мінімуму
«Я багато разів писав, і ще раз напишу: це через зменшення періоду виплат і додаткових вимог для чоловіків щодо військового обліку. Тому повторюся: це лише офіційна статистика, не дуже близька до реального стану справ з безробіття», — пояснив Железняк.

Довідка Finance.ua:

  • в Україні набув чинності новий Порядок реєстрації, перереєстрації зареєстрованих безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу. Для отримання статусу особі необхідно надавати військово-обліковий документ;
  • у Державній службі зайнятості нагадали роботодавцям про ряд компенсаційних програм для підтримки та розвитку бізнесу;
  • станом на 1 червня 2023 року в Києві на обліку перебувало 3,1 тис. безробітних та нараховувалось 7 тис. актуальних вакансій. Найчастіше шукають представників робітничих професій.
До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10−20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

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За матеріалами:
УБР
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