Кого шукають роботодавці в Києві: перелік актуальних вакансій — Finance.ua

Кого шукають роботодавці в Києві: перелік актуальних вакансій Сьогодні 19:01 — Особисті фінанси

Кого шукають роботодавці в Києві: перелік актуальних вакансій

Станом на 1 червня 2023 року в Києві на обліку перебувало 3,1 тис. безробітних та нараховувалось 7 тис. актуальних вакансій. Найчастіше шукають представників робітничих професій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київського міського центру зайнятості.

Серед професій найбільший попит роботодавців (21,3%) спостерігається на працівників сфери торгівлі та послуг, а саме: продавців продовольчих товарів, продавців-консультантів, кухарів, охоронників, перукарів, механіків-водіїв та професійних фахівців: вчителів закладів загальної середньої освіти, фармацевтів, вихователів закладу дошкільної освіти, інженерів, практичних психологів, економістів, працівників соціальної сфери.

Також високий попит на кваліфікованих робітників — 17% (швачки, слюсарі різних спеціальностей, електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування, монтажники радіоелектронної апаратури та приладів, електрогазозварники, малярі) та на фахівців із досвідом роботи — 12% (медичні сестри та брати, бухгалтери, інструктори з фізкультури, електромеханіки, вихователі, інспектори з кадрів).

Залишається високим попит 11,8% на представників найпростіших професій — робітники з комплексного прибирання будинків, прибиральники службових приміщень, вантажники, контролери автоматичних пропускних пунктів метрополітену, підсобні робітники.

Серед робітників з обслуговування устаткування (10,8%) затребувані водії автотранспортних засобів, трактористи, машиністи залізнично-будівельних машин, токарі, асфальтобетонники, водії трамваю, дорожні робітники, машиністи насосних установок, фрезерувальники.

Ситуація з роботою в Україні

Попит на робочу силу в Україні в травні 2023 року впевнено зростав. Зростання кількості резюме практично зупинилося, тоді як кількість вакансій продовжує зростати (крім ІТ-сектору, де ситуація складна).

За даними НБУ, частково зростання попиту на робочу силу пов’язано із сезонністю, зокрема с/г роботами, а частково мобілізацією співробітників, у тому числі критичних, та посиленням складнощів із пошуком персоналу.

У результаті кількість претендентів на одну вакансію суттєво знизилася і в травні 2023 року була близькою до рівня травня 2021 року.

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