Огляд IT-ринку праці у травні: скільки вакансій є для початківців — Finance.ua

Огляд IT-ринку праці у травні: скільки вакансій є для початківців Сьогодні 10:32 — Особисті фінанси

Огляд IT-ринку праці у травні: скільки вакансій є для початківців

У травні побільшало вакансій переважно для досвідчених розробників (понад 100 у кожній з категорій «більше як рік досвіду»). Але і для початківців незначне зростання вакансій за місяць є. У категорії «без досвіду» у травні було 70 вакансій — поки що найбільше за 2023 рік.

Про це свідчать результати дослідження Dou.ua.

Якщо порівнювати з квітнем, у травні 2023-го незначно зросла кількість вакансій у всіх основних містах, а також кількість віддалених вакансій і за кордоном. Найбільше додалося ремоут-позицій — +326, а також вакансій у Києві — +208 і Львові — +98.

Популярність категорій у розрізі досвіду за місяць значно не змінилася. Найзатребуваніші сеньйори в травні були в категоріях Java, Front-end, .NET і DevOps.

Якщо не брати до уваги незначне зменшення кількості відгуків торік у вересні (на 1%) і жовтні (на 0,9%), це перше значне зменшення за останні два роки. З травня 2021-го кількість відгуків на вакансії невпинно зростала протягом двох років до цього часу.

Зменшення середньої кількості відгуків на вакансії зачепило багато категорій. Якщо у квітні негативну динаміку мали 15 категорій, у травні таких уже 26.

Найбільш виражена вона у найконкурентніших напрямах — QA і Front-end. Протягом останніх півтора року (з січня 2022-го) кількість відгуків у цих категоріях стрімко зростала: від 8 до 114 відгуків нині на вакансію QA і від 5 до 101 відгуку у Front-end.

Якщо поглянути докладніше у розрізі досвіду кандидатів, зменшення кількості відгуків торкнулося передусім QA з досвідом до року — на 37% за місяць. При цьому кількість вакансій для початківців навіть трохи скоротилася, якщо порівнювати з квітнем, отож причина зменшення конкуренції, імовірно, саме в тому, що спеціалісти менш активно відгукувалися на вакансії.

Серед QA 3−5 років досвіду середня кількість відгуків зменшилася на 6%, з-поміж 1−3 років досвіду — на 5%. Натомість серед QA з досвідом 5+ років кількість відгуків зросла на 58% за місяць і є рекордною — 45 відгуків на вакансію.

У фронтендерів схожа ситуація. Серед кандидатів з +5 роками досвіду конкуренція зросла на 34% і теж рекордна — 47 відгуків на вакансію. У категорії 3−5 років приріст на 3%. Тим часом серед менш досвідчених кандидатів помітне зменшення кількості відгуків на вакансії: 1−3 років досвіду — на 20%, «менше ніж рік» — на 12%.

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