Обсяг ІТ-експорту знизився на понад 10% — Finance.ua

Обсяг ІТ-експорту знизився на понад 10% Сьогодні 14:33

Обсяг ІТ-експорту знизився на понад 10%

У квітні цьогоріч обсяг IT-експорту з України зменшився на 10,2%. Українському бюджету це принесло $539 млн, що на $61 млн менше у порівнянні з березнем. Крім того, ці показники на 6,7% або ж $39 млн менші у порівнянні з квітнем 2022. Такі дані наводить НБУ, передає Lviv IT Cluster.

Загальний експорт усіх послуг України у квітні знизився на 10,6%, або на $148 млн, порівняно з березнем 2023.

Однак незважаючи на зниження обсягів IT-експорту, технологічна галузь залишається однією з основних експортноорієнтованих. Частка комп’ютерних послуг в загальному обсязі експорту зростає вже четвертий місяць поспіль і становить 43,3%.

Як зазначив Степан Веселовський, CEO Львівського ІТ Кластера, на індустрію продовжують негативно впливати низка невирішених питань:

серед них відсутність впорядкованого механізму короткострокових відряджень за кордон для чоловіків, які займають ключові позиції у компанії;

а також наявний механізм бронювання, що не до кінця враховує особливості української техгалузі.

Найбільші отримувачі українських IT-послуг

Серед іноземних отримувачів IT-послуг найбільше валютних надходжень забезпечили Україні США — $676 млн, що складає 40,4% ІТ-експорту.

На другому місці Велика Британія — 8,3% та $139 млн.

На третьому Мальта — 7,7% та $130 млн.

До першої 5 також увійшли Ізраїль та Кіпр, що займають близько 5% обсягів експорту IT-послуг — кожна з країн принесла близько $80 млн.

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Speka За матеріалами:

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