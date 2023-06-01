Обсяг ІТ-експорту знизився на понад 10% — Finance.ua
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Обсяг ІТ-експорту знизився на понад 10%

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Обсяг ІТ-експорту знизився на понад 10%
Обсяг ІТ-експорту знизився на понад 10%
У квітні цьогоріч обсяг IT-експорту з України зменшився на 10,2%. Українському бюджету це принесло $539 млн, що на $61 млн менше у порівнянні з березнем. Крім того, ці показники на 6,7% або ж $39 млн менші у порівнянні з квітнем 2022. Такі дані наводить НБУ, передає Lviv IT Cluster.
Загальний експорт усіх послуг України у квітні знизився на 10,6%, або на $148 млн, порівняно з березнем 2023.
Обсяг ІТ-експорту знизився на понад 10%

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Однак незважаючи на зниження обсягів IT-експорту, технологічна галузь залишається однією з основних експортноорієнтованих. Частка комп’ютерних послуг в загальному обсязі експорту зростає вже четвертий місяць поспіль і становить 43,3%.
Обсяг ІТ-експорту знизився на понад 10%
Як зазначив Степан Веселовський, CEO Львівського ІТ Кластера, на індустрію продовжують негативно впливати низка невирішених питань:
  • серед них відсутність впорядкованого механізму короткострокових відряджень за кордон для чоловіків, які займають ключові позиції у компанії;
  • а також наявний механізм бронювання, що не до кінця враховує особливості української техгалузі.

Найбільші отримувачі українських IT-послуг

  • Серед іноземних отримувачів IT-послуг найбільше валютних надходжень забезпечили Україні США — $676 млн, що складає 40,4% ІТ-експорту.
  • На другому місці Велика Британія — 8,3% та $139 млн.
  • На третьому Мальта — 7,7% та $130 млн.
  • До першої 5 також увійшли Ізраїль та Кіпр, що займають близько 5% обсягів експорту IT-послуг — кожна з країн принесла близько $80 млн.
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За матеріалами:
Speka
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