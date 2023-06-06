Компенсаційні програми для роботодавців від служби зайнятості — Finance.ua

Компенсаційні програми для роботодавців від служби зайнятості
У Державній службі зайнятості нагадали роботодавцям про ряд компенсаційних програм для підтримки та розвитку бізнесу.
1. Компенсації за працевлаштування зареєстрованих безробітних
- Компенсацію фактичних витрат у розмірі єдиного внеску за відповідну особу за місяць, але не більше подвійного розміру мінімального страхового внеску — за працевлаштування роботодавцем строком не менше ніж на 2 роки за направленням центру зайнятості зареєстрованих понад 1 місяць безробітних певних категорій громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, та осіб, які перебувають на обліку понад 6 місяців. Загальна тривалість виплати — 12 місяців впродовж двох років.
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- Компенсація у розмірі 50% мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством на момент виплати, за працевлаштування роботодавцем за направленням центру зайнятості зареєстрованих безробітних певних категорій громадян. Загальна тривалість виплати — 6 місяців впродовж року.
- Компенсація у розмірі 50% фактичних витрат на оплату праці, встановленої законодавством на момент виплати, за працевлаштування роботодавцем за направленням центру зайнятості зареєстрованих безробітних певних категорій громадян. Загальна тривалість виплати — до 6 місяців за умови працевлаштування строком до 1 року.
Детальніше тут.
2. Компенсації на оплату праці за працевлаштованих зареєстрованих безробітних ВПО
Компенсація надається роботодавцю за умови працевлаштування зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб за направленням центру зайнятості на умовах строкових трудових договорів і збереження гарантій зайнятості таких осіб протягом періоду, що перевищує тривалість виплат у 2 рази.
Розмір компенсації: фактичні витрати на оплату праці, але не вище двох розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством на момент виплати.
Загальна тривалість виплати — 6 місяців впродовж року.
Детальніше — тут.
3. Компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування ВПО внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні
Компенсація надається роботодавцю за кожну працевлаштовану особу з числа внутрішньо переміщених осіб на умовах строкового або безстрокового трудового договору (контракту), гіг-контракту, зокрема за сумісництвом, яким забезпечено працевлаштування такої особи з розміром заробітної плати за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не нижчим розміру мінімальної заробітної плати.
Компенсація витрат надається у розмірі 6700 гривень щомісяця за кожну працевлаштовану особу, за яку роботодавцем сплачується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
Загальна тривалість надання такої компенсації не може перевищувати двох місяців з дня працевлаштування особи.
Термін дії програми: на період воєнного часу та протягом 30 календарних днів після його скасування або припинення.
Детальніше — тут.
4. Допомога по частковому безробіттю
Допомога надається застрахованим особам (працівникам та фізичним особам-підприємцям) у разі втрати ними частини заробітної плати (доходу) у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг) з причин: економічного, технологічного характеру, виникнення надзвичайної ситуації, введення надзвичайного або воєнного стану, встановлення карантину.
Право на таку допомогу мають застраховані особи, за яких (які) протягом останніх шести місяців, що передують місяцю, в якому почалося зупинення (скорочення) виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг), що призвело до втрати ними частини заробітної плати (доходу), сплачено (сплатили) єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. У разі коли протягом останніх шести місяців до звернення про надання допомоги по частковому безробіттю законодавством надано право окремим роботодавцям або фізичним особам-підприємцям, які є застрахованими особами, не сплачувати єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, застосовуються попередні 180 календарних днів до такого періоду.
Допомога надається за зверненням роботодавця або фізичної особи-підприємця, яка є застрахованою особою.
Максимальний розмір допомоги не може перевищувати 50 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом.
Тривалість виплат — не більше 180 календарних днів сумарно протягом 36 місяців з дня зупинення (скорочення) виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг).
Докладніше — тут.
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