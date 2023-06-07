Рынок труда восстанавливается: кого ищут и какую зарплату предлагают — Finance.ua

Рынок труда восстанавливается: кого ищут и какую зарплату предлагают Сегодня 15:04 — Личные финансы

Рынок труда восстанавливается: кого ищут и какую зарплату предлагают

В мае работы стало еще больше, конкуренция продолжает снижаться, средняя зарплата еще немного подросла, а спрос на рабочие специальности растет.

Об этом сообщает кадровый портал Work.ua.

По данным системы управления наймом (СУН) Work.ua, в мае компании разместили 90 023 вакансии — рост составил более 9%. Рынок труда догоняет по показателю май 2021 и даже январь 2022 года. Июнь может стать месяцем, когда будет установлен новый рекорд.

Количество вакансий в мае 2023 года к февралю 2022 года. Доля обновления рынка труда по областям, Work.ua

Области с наибольшим количеством вакансий

В мае рост количества вакансий наблюдается особенно в прифронтовых областях и регионах на западе Украины.

Наибольший прирост, если сравнить с апрелем, был зафиксирован в Тернопольской (+17% - 2171 вакансия), Ивано-Франковской (+14% - 2832), Сумской (+13% - 828), Ровенской (+13% - 1 868) и Харьковской (+12% - 3131) областях.

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Лидировать по количеству размещенных вакансий продолжают Киевская — 28 410, Львовская — 8781, Днепропетровская — 8511, Одесская область — 6455, продолжает расти и удерживаться в пятерке и Харьковщина с 3131 предложением работы.

Инфографика: Work.ua

Категории с наибольшим приростом вакансий

Интенсивнее всего прирастали вакансии для должностей «Водитель экскаватора» (+47%), «Маляр» (+45%), «Прораб» (+42%), «Горничная» (+41%), «Водитель погрузчика» (+40%)).

Также выросло количество вакансий по должностям разнорабочий, строитель, сантехник, пиццайоло, управляющий сети магазинов.

Инфографика: Work.ua

Активный наем в строительной отрасли свидетельствует о том, что в Украине, несмотря на войну, активно идет строительство новых и восстановление разрушенных объектов.

Конкуренция

Уровень конкуренции среди соискателей работы продолжает снижаться, а значит — еще больше украинцев нашли свое место на рынке труда.

В мае конкуренция вышла на наблюдавшийся в феврале 2022 года уровень еще до полномасштабного вторжения. Работодатели переживают непростой период — найти подходящих работников становится труднее, количество откликов уменьшается.

Самая большая конкуренция на рынке труда оставалась в Киевской, Харьковской, Винницкой, Львовской и Черниговской областях. Наименьшая наблюдалось в Закарпатской, Черновицкой, Тернопольской, Черкасской и Николаевской областях.

Что касается высококонкурентных должностей, то такими были HTML-верстальщик, Front-end-программист, тестировщик, специалист чата, Java-программист, видеомонтажер, Python-программист, ретушер, Unity-программист.

В то же время ощущается дефицит работников в медицинской отрасли, сфере автотранспорта и рабочих специальностей. Существует потребность в гастроэнтерологах, врачах УЗИ, заведующих аптекой, эндоскопистах, эндокринологах, горняках, оббивателях мягкой мебели, сборщиках верха обуви, мастерах шиномонтажа и электрослесарях.

Зарплаты

В мае наблюдался дальнейший рост средней зарплаты по Украине, которая составила 16 500 грн.

В целом, с начала года зарплата выросла на 10% (с 15 000 до 16 500 грн). Также выросли заработные платы в отдельных регионах Украины. Например, в Днепропетровской области с 15 000 до 16 000 грн, в Киевской — с 18 000 до 18 200 грн, а в Одесской — с 15 500 до 16 000 грн.

7 самых высоких зарплат по должностям:

52 500 грн — медиабайер;

40 000 грн — водитель-международник;

32 500 грн — эндодонтист;

30 000 грн — руководитель строительного проекта, менеджер по работе с супермаркетами, рихтовщик, риелтор, тонировщик;

29 000 грн — курьер по авто;

28 000 грн — координатор по сбыту, региональный менеджер;

27 550 грн — арматурщик, бизнес-аналитик, главный инженер, дизелист, начальник отдела кадров.

Инфографика: Work.ua

Среди категорий с самой высокой зарплатой сохраняется стабильность. Лидирует «Недвижимость» и «Топ-менеджмент, руководство высшего звена», где предлагают 30 000 грн. В категории «Транспорт, автобизнес» средняя зарплата составляет 20 500 грн, в «Продажи, закупки» — 20 000 грн, а «Маркетинге, рекламе, PR» — 19 000 грн.

Наименьшие зарплаты получали библиотекари и консьержи (по 7 000 грн), парковщики (7 875 грн), санитары (8 000 грн), уборщики (8 500 грн), посудомойки (9 000 грн) и мастера производственного обучения (9 500 грн).

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