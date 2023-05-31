ТОП-10 вакансий для тех, кто хочет подзаработать летом — Finance.ua
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ТОП-10 вакансий для тех, кто хочет подзаработать летом

Личные финансы
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ТОП-10 вакансий для тех, кто хочет подзаработать летом
ТОП-10 вакансий для тех, кто хочет подзаработать летом
С началом лета существует возможность подзаработать как для взрослых, так и для студентов. Work.ua поделился подборкой сезонных предложений. Узнайте, какие летние вакансии доступны в этом году.
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Вожатый (-ая) в частный летний лагерь, Васильков (ищут в Киеве), 18 000−20 000 грн

Частный садик и начальная школа «Коллегия Мрий» ищет вожатого для работы в летнем лагере, расположенном в Васильковском районе Киевской области. Работа в течение 2 месяцев с июля по август.
Нужен человек с опытом работы с детьми в возрасте от 6 до 12 лет, который будет организовывать и координировать развлекательные и спортивные мероприятия, заботиться о безопасности и здоровье детей в лагере, поддерживать порядок и дисциплину. Знание английского языка на уровне Intermediate будет преимуществом.

Вожатый (-ая)-воспитатель (-ница) в дневной летний лагерь, Софиевская Борщаговка, 16 000−18 000 грн

Детский центр «Моя Капитошка» ищет работника для работы в дневном летнем лагере для детей от 5 до 10 лет. Основные обязанности включают проведение развлекательных и развивающих занятий, уход за детьми, обеспечение их безопасности и взаимодействие с родителями, коллегами. Приветствуется возможность проводить занятия по английскому языку и подготовке к школе, творческие мастер-классы.
От кандидатов ожидают наличия педагогического образования, коммуникабельности, организаторских возможностей. График работы: с 7:30 до 19:30, с понедельника по пятницу. Есть возможность остаться воспитателем в детском центре.

Помощник менеджера по туризму, Харьков, 8 000−15 000 грн

Туристическая компания «Отдых на все 100%» ищет помощника (-цу) менеджера по туризму. Если нет опыта, работодатель предлагает научить всему необходимому. От кандидата ожидают желания работать и развиваться в сфере туризма. Обязанности включают работу с документацией, продажу билетов на автобусные рейсы, прием входящих звонков, контроль за качеством туров. Заработная плата состоит из ставки и процента от продаж.

Продавец-консультант на лето, Киев, 12 300−14 000 грн

Сеть магазинов «Сільпо» ищет работника для обслуживания клиентов, подготовки товаров к продаже и контролю качества и сроков годности.
Предлагается гибкий график работы, официальное трудоустройство, карьерный рост, тренинги, мотивационные программы и конкурсы.

Бармен на летнюю площадку, Винница, 9 000−11 000 грн

Ресторан «Токио» в поиске бармена на летнюю площадку для обслуживания гостей заведения, приготовления кофе и разлива напитков. График работы — посменный 3/3 с 10:30 до 22:00. Работодатель предоставляет бесплатное питание, фирменную одежду.

Вожатый (-ая) в летний школьный клуб, Днепр, 12 000 грн

Центр развития детей и взрослых «Виктория» ищет креативного вожатого в летний школьный клуб для работы с детьми от 6 до 12 лет. Требования: педагогическое образование (оконченное или неоконченное), опыт работы от 1 года, наличие медицинской книжки, знание различных игр, умение проводить мастер-классы, квесты, вечеринки, отсутствие вредных привычек. График работы с 08:30 до 18:00.

Вожатый (-ая) в летний лагерь, Ирпень, 8 000−10 000 грн

Внешкольное учреждение Afterschool ищет энергичного и творческого вожатого для сопровождения детей в течение полного дня пребывания в лагере, организации творческих мастер-классов и создания дружеской атмосферы между детьми, контроля за безопасностью и дисциплиной. Возраст детей от 5 до 10 лет. Рабочий день — с понедельника по пятницу с 8:00 до 18:30. Первая смена начинается 1 июля.

Вожатый (-ая) в городской летний лагерь, Одесса, 7 000−14 000 грн

Летний городской лагерь в Одессе ищет вожатого для организации и проведения развлекательных и учебных занятий для детей от 6 до 12 лет. Кандидатам желательно иметь опыт работы в детских лагерях, но если его нет, работодатель обещает предоставить обучение.

Вожатый/спортивный инструктор в летний англоязычный лагерь, Черновцы, 21 000 грн

Летний англоязычный лагерь La La Wood в поиске вожатых, которые будут заниматься командой из 9−10 детей, с которыми будут проводить спортивные игры, соревнования, активного отдыхать в бассейне и т. д. Вожатый (-а) также будет сопровождать свою команду детей на экскурсиях, в походах, во время приема пищи.
От кандидата ожидается наличие высшего образования в области педагогики, опыт проведения спортивных тренировок и мероприятий, работы с детьми в возрасте от 8 до 15 лет, уровень английского языка В1 (желательно).

Вожатый-воспитатель / аниматор в летний лагерь, Тернополь, 7 000−12 000 грн

Центр раннего развития «Мудрик» объявляет о поиске специалиста в летний лагерь для детей в возрасте от 6 до 10 лет. В требованиях к работнику: любовь к детям, приверженность активному образу жизни и ответственность. Обязанности включают в себя организацию экскурсий и прогулок, реализацию готовой программы лагеря.
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По материалам:
Finance.ua
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