В мае увеличилось количество вакансий для ІТ-специалистов: кого искали чаще всего — Finance.ua

В мае увеличилось количество вакансий для ІТ-специалистов: кого искали чаще всего Сегодня 08:00 — Личные финансы

В мае увеличилось количество вакансий для ІТ-специалистов: кого искали чаще всего

В мае количество вакансий для ІТ-специалистов увеличилось и весьма существенно — на 17%.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Dou.ua.

Всего за прошлый месяц на jobs.dou.ua было опубликовано 3802 вакансии (+576). Это почти столько же, как в январе и марте этого года, так что 2023-й пока довольно стабилен. Но показатель этого месяца на 27% меньше, чем в мае 2022-го, и на 60% меньше, чем в мае 2021-го.

Если сравнить май 2022-го и май 2023-го по количеству вакансий, только 12 категорий имеют положительную динамику. Почти все из них — нетехнические.

Тем временем 31 категория показывает негативную динамику, у 15 из них — уменьшение более чем на 40%. Примечательно, что в мае прошлого года категории QA и Front-end имели более 400 вакансий каждая, сейчас 172 и 175 соответственно.

Таблица: Dou.ua

Если сравнить апрель и май 2023-го, только в восьми категориях уменьшилось количество вакансий, а в 35 — увеличилось.

В мае пока самый большой в 2023 году показатель количества вакансий имеет ряд категорий. Среди технических это Analyst, Architect, Design, Other, Product Manager, по отдельным технологиям — Blockchain, Golang, Node. js, Salesforce, по нетехническим — Marketing, SEO, Support.

Заметим, что за последние полтора года постепенно снизился спрос на Ruby-разработчиков: от 101 вакансии в январе 2022-го до 14 в мае этого года.

Справка Finance.ua:

портал dev.ua провел опрос среди ІТ-специалистов, приходилось ли им работать на нескольких проектах. Только треть IT-специалистов никогда не работали одновременно на двух проектах. В то же время, почти 24% опрошенных практикуют такую ​​работу на регулярной основе;

поиск работы в ІТ для новичков сейчас — длительный процесс. 59% нашедших первую работу в ІТ в прошлом году потратили на поиск более двух месяцев.

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Dou По материалам:

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