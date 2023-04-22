Скільки новачкам в ІТ доводиться шукати роботу — Finance.ua

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Скільки новачкам в ІТ доводиться шукати роботу

Особисті фінанси
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Скільки новачкам в ІТ доводиться шукати роботу
Скільки новачкам в ІТ доводиться шукати роботу
Пошук роботи в ІТ для новачків нині — тривалий процес. 59% тих, хто знайшов першу роботу в ІТ торік, витратили на пошук понад два місяці.
Про це свідчать результати дослідження Dou.ua.
Серед тих, хто активно шукає першу роботу зараз, половина цим займається понад три місяці. Першу роботу складно знайти фахівцям усіх спеціалізацій.
Інфографіка: Dou.ua
Інфографіка: Dou.ua

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Інфографіка: Dou.ua
Інфографіка: Dou.ua
46% тих, хто знайшов першу роботу в індустрії протягом минулого року, і 44% тих, хто активно шукає її сьогодні, самостійно подалися на більш ніж 20 вакансій.
Найактивніше відгукувалися на пропозиції компаній дизайнери (59% подалися на більш ніж 20 вакансій) і РМ (57%). Розробники, тестувальники і HR/рекрутери теж були активні: 42% розробників, 45% HR/рекрутерів і 52% тестувальників відгукнулися на більш ніж 20 вакансій. Дещо простіше було аналітикам і фахівцям з Data Science: половина з них подалися на менш ніж 10 пропозицій.
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Рекрутери контактують з фахівцями з невеликим досвідом, проте набагато рідше, ніж з досвідченими: 54% тих, хто має менше ніж рік досвіду в ІТ, і 29% тих, хто тільки шукає першу роботу в цій сфері, сказали, що протягом останнього року до них зверталися рекрутери. Найчастіше про це зауважували РМ та аналітики.
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Протягом останнього року новачки найчастіше знаходили роботу в продуктових компаніях (тут працює 41% айтівців з досвідом до року), дещо рідше — в аутсорсі (34%). Охочіше брали людей без досвіду компанії середнього розміру — 57% з них працюють у компаніях на 10-200 спеціалістів, тільки 28% — у більших компаніях.
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Українські роботодавці більш схильні наймати фахівців без досвіду чи з невеликим досвідом, ніж закордонні: 71% з них торік знайшли нову роботу саме в українських ІТ-компаніях, а 21% — у закордонних.
Інфографіка: Dou.ua
Інфографіка: Dou.ua
Близько половини фахівців, які знайшли першу роботу в індустрії протягом минулого року, хвилюються через її можливу втрату — так само часто, як і більш досвідчені айтівці.
42% з них перейдуть на іншу роботу, якщо її запропонують. Айтівці, які хвилюються через можливу втрату роботи, частіше висловлюють готовність її змінити — 48% з них точно погодилися б чи радше погодилися б на таку пропозицію.
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За матеріалами:
Dou
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