Скільки айтівців шукали нову роботу в 2022 році (інфографіка) — Finance.ua

Скільки айтівців шукали нову роботу в 2022 році (інфографіка) Сьогодні 17:01 — Особисті фінанси

Скільки айтівців шукали нову роботу в 2022 році (інфографіка)

Після початку повномасштабного вторгнення 70% пошукачів знайшли нову роботу. Половина айтівців витратили на пошук місяць чи менше. 65% тих, хто знайшов роботу за останній рік, отримали вищу зарплату.

Про це свідчать дані опитування Dou.ua.

Українські ІТ-фахівці активно шукали нову роботу 2022 року: 39% тих, хто в Україні, і 43% тих, хто за кордоном. 27% спеціалістів в Україні та 31% за кордоном знайшли нову роботу за останній рік, а 12% шукали і ще не знайшли (не беручи до уваги тих, хто шукає першу роботу в ІТ). 14% айтівців в Україні та 15% за кордоном не шукали нову роботу, але думають над цим, ще 20% активно не шукають, але розглянуть цікаві варіанти.

Чи шукали роботу в IT після 24.02.2022 (за місцем перебування і статусом зайнятості)

Інфографіка: Dou.ua

Українські фахівці, які опинилися на бенчі (перебувають в очікуванні відповідного проекта. — Ред.) за кордоном, шукають роботу набагато активніше за тих, хто потратив на бенч в Україні. 50% айтівців на бенчі в Україні не шукають роботу (хоча 32% думають про це). Серед тих, хто нині за кордоном, таких лише 34%.

Частина фахівців, які знайшли нову роботу після початку повномасштабної війни, вже потрапили на бенч чи втратили місце. Серед тих, хто зараз на бенчі в Україні, 15% знайшли нову роботу протягом останнього року, за кордоном — 21%. З-поміж тих, хто нині не працює і перебуває в Україні, 17% знайшли нову роботу за останній рік, за кордоном таких 20%.

З чим пов’язане бажання знайти нову роботу

Пошук нової роботи не завжди пов’язаний з втратою попередньої: 34% людей в Україні та 38% за кордоном нині працюють в ІТ-компанії або ІТ-департаменті чи фрилансять.

Найактивніше шукали нову роботу 2022 року джуни й інтерни: в Україні серед інтернів таких 80%, серед джунів — 61%, за кордоном — понад 70% джунів та інтернів були в пошуку протягом останнього року.

Хто найчастіше шукав роботу в 2022

В Україні найчастіше шукали нову роботу нетехнічні спеціалісти, передусім фахівці з продажів (70% з них були в пошуку), з маркетингу, PR, SEO, дизайнери (близько 50%), серед технічних напрямів — Support-спеціалістів (шукали роботу 48% з них).

За кордоном, як і в Україні, часто шукали роботу дизайнери (66% з них) і спеціалісти з маркетингу, PR, SEO (54%). Проте багато технічних фахівців, які виїхали з України, теж були в пошуку: по 48% спеціалістів з DevOps/SRE і Data Science / ML / AI і 47% розробників.

Інфографіка: Dou.ua

Чи погодились би перейти на нову роботу з кращими умовами

38% ІТ-фахівців в Україні та 41% українських ІТ-фахівців за кордоном нині погодилися б перейти на нову роботу з хорошими умовами, якби отримали таку пропозицію.

В Україні найбільше зацікавлені ті, хто втратив роботу (92% погодилися б), далі — фахівці, які потрапили на бенч чи в неоплачувану відпустку (79%), айтівці, які тимчасово не працюють, але не шукають нову роботу (66%), а також фрилансери (57%). Серед тих, хто нині працює в ІТ-компанії чи ІТ-департаменті, тільки 29% готові змінити роботу.

Українські айтівці, які виїхали за кордон і потрапили на бенч, більше зацікавлені в новій роботі, ніж ті, хто на бенчі в Україні: за кордоном 95% з них готові зараз перейти на нову роботу проти 79% в Україні.

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