Зарплата от 20 тыс. грн без опыта: лучшие вакансии — Finance.ua

Зарплата от 20 тыс. грн без опыта: лучшие вакансии Сегодня 17:00 — Личные финансы

Зарплата от 20 тыс. грн без опыта: лучшие вакансии

Как отмечают эксперты, сейчас на украинском рынке труда средний уровень зарплаты составляет 16 тыс. гривен, а минимальная — всего 6,7 тыс. гривен. В то же время, некоторые работодатели готовы щедро платить работникам даже без опыта работы.

Аккаунт-менеджеры

Возглавляет пятерку лидеров выгодных вакансий — предложение работы аккаунт-менеджером. Таким работникам нужно удаленно работать с клиентами, формировать отчеты. Опыт не важен, а доход обещают в 20−40 тыс. гривен.

Таксисты

Также популярна вакансия — водитель такси. Заработную плату предлагают на уровне 20−30 тыс. гривен. Среди главных требований — стаж вождения от трех лет и вежливость. Также предлагают рабочее авто. Гарантируют дополнительные выплаты.

Операторы колл-центров

Есть выгодные предложения работы в международных колл-центрах компаний, доход обещают от 20 до 45 тыс. гривен. Опыт — не важен, однако при условии, что человек владеет иностранным языком — английским или немецким.

Администраторы соцсетей

Выгодными вакансиями без опыта работы считаются предложения администратором социальных сетей. За такую ​​работу готовы платить от 20 до 40 тысяч гривен. Необходимо уметь быстро решать проблемы, приветствуется ответственность и организованность.

Финансовые консультанты

Без опыта берут на работу также консультанты микрофинансовые организации. Задача — информировать клиентов о микрокредитах, отсрочке платежей. Зарплату обещают в 18−35 тысяч гривен.

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