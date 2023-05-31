Зарплата от 20 тыс. грн без опыта: лучшие вакансии — Finance.ua
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Зарплата от 20 тыс. грн без опыта: лучшие вакансии

Личные финансы
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Зарплата от 20 тыс. грн без опыта: лучшие вакансии
Зарплата от 20 тыс. грн без опыта: лучшие вакансии
Как отмечают эксперты, сейчас на украинском рынке труда средний уровень зарплаты составляет 16 тыс. гривен, а минимальная — всего 6,7 тыс. гривен. В то же время, некоторые работодатели готовы щедро платить работникам даже без опыта работы.
Аккаунт-менеджеры
Возглавляет пятерку лидеров выгодных вакансий — предложение работы аккаунт-менеджером. Таким работникам нужно удаленно работать с клиентами, формировать отчеты. Опыт не важен, а доход обещают в 20−40 тыс. гривен.
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Таксисты
Также популярна вакансия — водитель такси. Заработную плату предлагают на уровне 20−30 тыс. гривен. Среди главных требований — стаж вождения от трех лет и вежливость. Также предлагают рабочее авто. Гарантируют дополнительные выплаты.
Операторы колл-центров
Есть выгодные предложения работы в международных колл-центрах компаний, доход обещают от 20 до 45 тыс. гривен. Опыт — не важен, однако при условии, что человек владеет иностранным языком — английским или немецким.
Администраторы соцсетей
Выгодными вакансиями без опыта работы считаются предложения администратором социальных сетей. За такую ​​работу готовы платить от 20 до 40 тысяч гривен. Необходимо уметь быстро решать проблемы, приветствуется ответственность и организованность.
Финансовые консультанты
Без опыта берут на работу также консультанты микрофинансовые организации. Задача — информировать клиентов о микрокредитах, отсрочке платежей. Зарплату обещают в 18−35 тысяч гривен.
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По материалам:
economics.novyny
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