Зарплата от 20 тыс. грн без опыта: лучшие вакансии — Finance.ua

Зарплата от 20 тыс. грн без опыта: лучшие вакансии
Как отмечают эксперты, сейчас на украинском рынке труда средний уровень зарплаты составляет 16 тыс. гривен, а минимальная — всего 6,7 тыс. гривен. В то же время, некоторые работодатели готовы щедро платить работникам даже без опыта работы.
Аккаунт-менеджеры
Возглавляет пятерку лидеров выгодных вакансий — предложение работы аккаунт-менеджером. Таким работникам нужно удаленно работать с клиентами, формировать отчеты. Опыт не важен, а доход обещают в 20−40 тыс. гривен.
Таксисты
Также популярна вакансия — водитель такси. Заработную плату предлагают на уровне 20−30 тыс. гривен. Среди главных требований — стаж вождения от трех лет и вежливость. Также предлагают рабочее авто. Гарантируют дополнительные выплаты.
Операторы колл-центров
Есть выгодные предложения работы в международных колл-центрах компаний, доход обещают от 20 до 45 тыс. гривен. Опыт — не важен, однако при условии, что человек владеет иностранным языком — английским или немецким.
Администраторы соцсетей
Выгодными вакансиями без опыта работы считаются предложения администратором социальных сетей. За такую работу готовы платить от 20 до 40 тысяч гривен. Необходимо уметь быстро решать проблемы, приветствуется ответственность и организованность.
Финансовые консультанты
Без опыта берут на работу также консультанты микрофинансовые организации. Задача — информировать клиентов о микрокредитах, отсрочке платежей. Зарплату обещают в 18−35 тысяч гривен.
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