МВФ улучшил прогноз на 2023 год для Украины по инфляции, безработице, госдолгу и международным резервам — Finance.ua

МВФ улучшил прогноз на 2023 год для Украины по инфляции, безработице, госдолгу и международным резервам Сегодня 17:40 — Казна и Политика

МВФ улучшил прогноз на 2023 год для Украины по инфляции, безработице, госдолгу и международным резервам

Международный валютный фонд (МВФ) обнародовал улучшенный прогноз макропоказателей Украины на основе первого пересмотра программы расширенного финансирования EFF.

Об этом говорится на сайте МВФ.

В частности, Фонд улучшил ожидания инфляции на 2024 год до 10%, хотя прогноз роста реальных доходов остался почти на том же уровне — 2,5%.

В отчете Фонда в конце марта организация предусматривала инфляцию в этом году на уровне 20% против 26,6% в прошлом году, а также снижение реальных доходов на 2% после их снижения на 21,1% в 2022 году.

В обновленном отчете подтвержден прогноз динамики ВВП Украины на этот год от -1% до +3%. По словам представителей Фонда, это стало возможным благодаря значительно лучшим результатам 1-го квартала, чем ожидалось, повышению оценки вклада частного потребления с 1,2% до 2,7% и государственного с -0,2% до 0,7%, а также инвестиций с 0,3% до 2,6% при сохранении отрицательного вклада чистого экспорта на уровне 4,1%.

МВФ улучшил прогноз роста номинального ВВП в 2023 году с 6,05 трлн грн до 6,5 трлн грн, а в 2024 — с 7,37 млрд грн до 7,71 млрд грн.

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Прогноз безработицы на 2023 год улучшен с 20,9% до 19,4%, а на 2024 — с 11,9% до 10,6%.

МВФ также улучшил прогноз дефицита госфинансов до 19,1% ВВП с 20,4% ВВП, а без учета грантов — с 28,2% до 25,8% ВВП.

В результате МВФ значительно улучшил прогноз роста госдолга в текущем году — с 98,3% ВВП до 88,1% ВВП. Согласно обновленному макропрогнозу, государственный долг продолжит расти еще два года и достигнет пика в 100,7% ВВП в 2025 году, тогда как первоначальный прогноз предполагал достижение пика в 105% ВВП уже в следующем году.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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