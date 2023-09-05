Госдолг Украины в августе установил новый исторический рекорд — Finance.ua

Госдолг Украины в августе установил новый исторический рекорд Сегодня 14:00 — Казна и Политика

Госдолг Украины в августе установил новый исторический рекорд

Общий государственный долг Украины по итогам августа вырос на 3,1% и достиг нового исторического максимума: в долларовом выражении — на $4 млрд, до $132,92 млрд, в гривневом эквиваленте — на 146,2 млрд грн, до 4,86 ​​трлн грн.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфинансов.

Отмечается, что прямой госдолг увеличился на 3,3% - до $123,63 млрд, или до 4,52 трлн грн, и составил 93% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга.

Внешний прямой долг в августе вырос на 4,4%, или $3,52 млрд — до $83,41 млрд, тогда как внутренний прямой — на 1,1%, или 15,8 млрд грн, до 1,47 трлн грн (эквивалент $40,22 млрд).

Совокупный внешний госдолг Украины в августе 2023 года увеличился на 4,1%, или на $3,58 млрд — до $90,77 млрд, тогда как совокупный внутренний — на 1%, или на 15,2 млрд грн, до 1,54 трлн грн.

В результате доля совокупного внешнего госдолга выросла до 68,3%.

Доля обязательств в евро на конец августа выросла до 28,36%, в американских долларах — до 26,66%, тогда как в гривне снизилась до 28,87%, в СДР — до 12,89%, в канадских долларах — до 2,48%, а в йене и британских фунтах осталась на уровне 0,72% и 0,02% соответственно.

Ведомство также уточнило, что 64,86% госдолга имеет фиксированную процентную ставку, тогда как 12,89% привязано к ставке МВФ, 7,85% - к SOFR, 3,88% - к EURIBOR, 0,72% - к ставке МВФ TORF.

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