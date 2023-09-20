Рынки снижаются накануне решения по процентным ставкам в США — Finance.ua

Рынки снижаются накануне решения по процентным ставкам в США Сегодня 14:55 — Фондовый рынок

Рынки снижаются накануне решения по процентным ставкам в США

S&P 500 и высокотехнологичный Nasdaq потеряли 0,2%, а индекс Dow Jones снизился на 0,3%.

Настроения на Уолл-стрит были сдержаны в преддверии решения Федеральной резервной системы США по процентным ставкам, которое будет объявлено уже сегодня.

Большинство участников рынка ожидают, что американский регулятор сохранит ставки без изменений.

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются вслед за Уолл-стрит

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index потерял сегодня 0,7%, японский Nikkei упал на 0,5%, южнокорейский Kospi сократился на 0,3%, сингапурский STI подешевел на 0,2%, а китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng снизились на 0,3% и 0,7% соответственно.

Инвесторы в регионе озабочены растущими ценами на нефть, которые могут привести к дальнейшему росту инфляции в мире. Высокая инфляция, в свою очередь, заставит регуляторов многих стран удерживать процентные ставки на высоком уровне в течение длительного времени.

Китай оставил процентные ставки в стране без изменений

Базовые ставки в Китае по годовым и пятилетним кредитам остались на уровне 3,45% и 4,20% соответственно, что соответствует ожиданиям аналитиков.

Центральный банк Китая оставил процентные ставки без изменений на фоне новых признаков восстановления второй по величине экономики мира, а также ослабления юаня.

По мнению экспертов, экономические данные из Китая, вероятно, продолжат улучшаться в четвертом квартале 2023 года, а эффект низкой базы обеспечит рост ВВП более чем на 5% по итогам года.

Кризис в секторе недвижимости Китая влияет на перспективы экономического роста Азии

По мнению экспертов из Азиатского банка развития (АБР), кризис в китайском секторе недвижимости влечет за собой риск ухудшения экономической ситуации в регионе.

На этом фоне в АБР изменили прогноз роста развивающихся стран Азии на 2023 год, снизив его до 4,7% с 4,8%, прогнозируемых в июле.

В Азиатском банке развития также отметили, что хотя экономический рост в Азии до сих пор был устойчивым, а инфляционное давление в регионе снижается, правительствам азиатских стран необходимо проявлять бдительность по многим проблемам, включая вопросы продовольственной безопасности.

Между тем в АБР ожидают, что по итогам 2023 года инфляция в развивающихся странах Азии снизится до 3,6% по сравнению с 4,4% годом ранее и продолжит замедляться до 3,5% в 2024 году.

Wedbush: в 2024 году акции технологических компаний США продолжат расти

По мнению аналитиков из Wedbush Securities, рост IT-сектора США продолжится на фоне дальнейшего резкого увеличения затрат на искусственный интеллект.

Эксперты из американской инвестиционной компании ожидают, что до конца этого года акции технологических компаний также продолжат расти благодаря новому, бычьему рынку для IT-сектора.

Рост будет происходить, несмотря на краткосрочное внимание Уолл-стрит к ФРС США, которая, вероятно, перейдет к циклу снижения процентных ставок уже в 2024 году, считают в Wedbush Securities.

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