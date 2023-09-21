Украина получила 1,25 миллиарда долларов гранта от США — Finance.ua
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Украина получила 1,25 миллиарда долларов гранта от США

Казна и Политика
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Украина получила 1,25 миллиарда долларов гранта от США
Украина получила 1,25 миллиарда долларов гранта от США
В государственный бюджет 21 сентября поступило 1,25 миллиарда долларов грантовых средств от США через Целевой фонд многих доноров Всемирного банка.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Привлеченные средства направляются на возмещение расходов госбюджета, а именно:
  • обеспечение пенсионных выплат;
  • выплат сотрудникам ГСЧС;
  • оплаты труда медработников, предоставляющих услуги по программе медицинских гарантий, госслужащих и педагогических работников.
Как пояснили в Минфине, денежные средства являются частью пятого дополнительного финансирования в рамках проекта Всемирного банка «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине» (PEACE in Ukraine).
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Его целью является частичная компенсация расходов государственного бюджета, в том числе социальных и гуманитарных, не связанных со сферой безопасности и обороны.
В 2023 году Украина получила 9,7 млрд долларов США прямой бюджетной поддержки от США в форме грантов.
С начала большой войны в бюджет Украины уже поступило 21,7 млрд долларов США от Соединенных Штатов.
«Финансовая помощь от США предоставляется на безвозвратных условиях, что позволяет не увеличивать долговую нагрузку на госбюджет. Благодарен правительству США за солидарность и масштабную поддержку», — отметил министр финансов Сергей Марченко.
По материалам:
Finance.ua
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