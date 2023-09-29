Как в США принимают финпомощь Украине: объяснение посла — Finance.ua

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Как в США принимают финпомощь Украине: объяснение посла

Казна и Политика
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Как в США принимают финпомощь Украине: объяснение посла
Как в США принимают финпомощь Украине: объяснение посла
В Конгрессе США рассматривают утверждение новой финансовой помощи Украине в предпоследний день фискального года. Это становится главной интригой и вызовом бюджетного процесса.
Об этом заявила посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова.
Дипломат отметила, что в отличие от предыдущих рассмотрений, Сенат и Палата Представителей на этот раз движутся параллельными курсами, которые пока не пересекаются, при том что до окончания финансового года в Штатах остаются лишь сутки.

Как происходит утверждение

Палата представителей рассматривает отдельные годовые законопроекты бюджета Минобороны США, Госдепа и других органов.
Ранее Комитет по правилам Палаты представителей во время закрытого заседания принял решение, согласно которому 300 миллионов долларов помощи, предусмотренных в бюджете Минобороны США по программе USAI, предлагается изъять из соответствующего законопроекта об ассигнованиях и вынести в отдельный акт.
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Для этого Комитет утвердил соответствующую резолюцию и законопроект №HR 5692 «О ​​безопасности помощи Украине и надзоре за дополнительным финансированием» (Ukraine Security Assistance and Oversight Supplemental Appropriations Act).
В ходе голосования за резолюцию было принято (217 «за» и 211 «против»).
Во второй половине дня в Палате представителей состоялись всеобщие дебаты по этому законопроекту. Конгрессмены из обеих партий выступили в его поддержку («за» — 311 и «против» — 117), таким образом законопроект был принят.
29 сентября состоялось голосование за поправки к законопроекту об ассигнованиях на нужды Государственного департамента и т. д., Палатой представителей был рассмотрен ряд поправок о помощи Украине.
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Законопроект в целом был принят: «за» 216, «против» 212.
Также в этот день Палата представителей поддержала в целом законопроект об ассигнованиях на Министерство внутренней безопасности и не смогла принять законопроект об ассигнованиях на Агентство по вопросам сельского хозяйства, развитию сельской местности, еды и лекарств.

Работа в Сенате

В Сенате в течение дня продолжали работу над текстом краткосрочной бюджетной резолюции (CR) №HR 3935, предусматривающей финансирование всего федерального правительства в течение следующих 45 дней и предусматривающего выделение 6,152 млрд дол. на дополнительную помощь Украине.
«Закрывая вечернее заседание, лидер большинства Шумер положительно оценил темпы проработки документа и двухпартийный подход работы Сената в течение дня», — сказала посол.
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Также Маркарова напомнила, что для вступления в силу любой законопроект должен быть принят обеими Палатами (либо внесенные тексты со старта совпадают, либо голосуются последовательно, либо голосуют разные варианты одного законопроекта и затем на конференции палат приводятся в общий) и затем должен быть подписан президентом.
«По состоянию на данный момент Сенат и Палата рассматривают разные законопроекты. И сегодня предпоследний день фискального года. И в этом заключается главная интрига и вызов этого бюджетного процесса», — добавила она.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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