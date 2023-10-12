Украина получила $1,15 млрд грантовых средств от США — Finance.ua

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Украина получила $1,15 млрд грантовых средств от США

Казна и Политика
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Украина получила $1,15 млрд грантовых средств от США
Украина получила $1,15 млрд грантовых средств от США
В среду, 11 октября, в государственный бюджет Украины поступил грант от Соединенных Штатов Америки в размере 1,15 млрд долларов США через Целевой фонд многих доноров Всемирного банка.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.
Средства являются частью пятого дополнительного финансирования в рамках проекта Всемирного банка «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине» (Peace in Ukraine).
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Цель проекта — частичная компенсация расходов государственного бюджета, в частности социальных и гуманитарных, не связанных со сферой безопасности и обороны. В 2023 году Украина получила уже 10,9 млрд долларов США прямой бюджетной поддержки от США в форме грантов.
Привлеченное грантовое финансирование направляется на возмещение расходов госбюджета, в частности на выплаты по отдельным программам государственной социальной помощи (ВПЛ, лицам с инвалидностью, малообеспеченным семьям, выплаты жилищно-коммунальных субсидий), выплаты сотрудникам ГСЧС и на оплату труда работников государственных органов и учебных заведений.
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«Очень благодарны Правительству США за солидарность и беспрецедентную поддержку Украины. С начала полномасштабной войны в госбюджет Украины уже поступило 22,9 млрд долларов США от Соединенных Штатов», — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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