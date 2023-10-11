В Минэкономики рассказали, чем покроют 40-миллиардный дефицит бюджета — Finance.ua

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В Минэкономики рассказали, чем покроют 40-миллиардный дефицит бюджета

Казна и Политика
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В Минэкономики рассказали, чем покроют 40-миллиардный дефицит бюджета
В Минэкономики рассказали, чем покроют 40-миллиардный дефицит бюджета
Одну половину 42-миллиардного дефицита бюджета Украины может перекрыть помощь Европейского Союза, вторую половину — помощь других западных партнеров. Украина должна разработать «план Украины», то есть план основных реформ и основных секторов, которые позволят экономике расти быстрее. Он должен быть готов к концу октября 2023 года.
Об этом на бизнес-форуме «Диалог гражданского общества, бизнеса и власти» сказал замминистра экономики Алексей Соболев.
По его словам, из помощью Евросоюза в размере 50 млрд евро на 4 года 18 млрд может зайти в бюджет Украины уже в следующем году. Тем самым такая сумма покроет одну половину бюджетного дефицита, другую половину должны покрыть другие партнеры.
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Однако под эту программу Украина должна разработать «план Украины», то есть план основных реформ и основных секторов, которые позволят экономике расти быстрее. Основа плана уже наработана, финальный документ должен быть готов к концу октября.
«Такие планы европейские страны составляют год-полтора, а мы должны это сделать за 3 месяца, да еще и во время войны. Но если к нам такие требования, то мы это сделаем. Реформы будут концентрироваться на аграрном секторе, ІТ, энергетике, перерабатывающей промышленности и критических материалов. Именно эти области за следующие 4 года могут привлечь миллиардные инвестиции и обеспечить интеграцию в ЕС», — сказал Соболев.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Novyny.live
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