В Минэкономики рассказали, чем покроют 40-миллиардный дефицит бюджета — Finance.ua

В Минэкономики рассказали, чем покроют 40-миллиардный дефицит бюджета Сегодня 19:02 — Казна и Политика

В Минэкономики рассказали, чем покроют 40-миллиардный дефицит бюджета

Одну половину 42-миллиардного дефицита бюджета Украины может перекрыть помощь Европейского Союза, вторую половину — помощь других западных партнеров. Украина должна разработать «план Украины», то есть план основных реформ и основных секторов, которые позволят экономике расти быстрее. Он должен быть готов к концу октября 2023 года.

Об этом на бизнес-форуме «Диалог гражданского общества, бизнеса и власти» сказал замминистра экономики Алексей Соболев.

По его словам, из помощью Евросоюза в размере 50 млрд евро на 4 года 18 млрд может зайти в бюджет Украины уже в следующем году. Тем самым такая сумма покроет одну половину бюджетного дефицита, другую половину должны покрыть другие партнеры.

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Однако под эту программу Украина должна разработать «план Украины», то есть план основных реформ и основных секторов, которые позволят экономике расти быстрее. Основа плана уже наработана, финальный документ должен быть готов к концу октября.

«Такие планы европейские страны составляют год-полтора, а мы должны это сделать за 3 месяца, да еще и во время войны. Но если к нам такие требования, то мы это сделаем. Реформы будут концентрироваться на аграрном секторе, ІТ, энергетике, перерабатывающей промышленности и критических материалов. Именно эти области за следующие 4 года могут привлечь миллиардные инвестиции и обеспечить интеграцию в ЕС», — сказал Соболев.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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