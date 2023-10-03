Украина запускает работу над единым планом реформ до 2027 года — Finance.ua

Украина запускает работу над единым планом реформ до 2027 года Сегодня 16:48 — Личные финансы

Украина запускает работу над единым планом реформ до 2027 года

Украина начинает работу над единым планом реформ до 2027 года. Они охватят все сферы, влияющие на госинституции, экономику и взаимодействие с обществом.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

«Запускаем работу над единым Планом реформ до 2027 года. План охватит все сферы, которые влияют на государственные институты, экономику и взаимодействие с гражданами», — сказал Шмыгаль.

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Как отметил премьер-министр, у Украины есть ряд документов с предложениями реформ от наших партнеров — от 7 рекомендаций ЕС до перечня структурных маяков МВФ. По инициативе президента Владимира Зеленского был разработан Концепт усиления устойчивости демократии.

«Этот документ во время визита в Соединенные Штаты был передан президентом Украины президенту США. Теперь приступаем к созданию единого документа — дорожной карты реформ — на основе Концепта усиления устойчивости с учетом предложений партнеров», — отметил глава правительства.

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По словам Шмыгаля, план реформ станет частью будущей Украинской доктрины, основу которой наметил глава государства.

«В документ должны заложить важные цели: развитие государственных институтов, развитие конкурентной экономики и укрепление взаимодействия между государством, бизнес-средой и гражданским обществом», — отметил Денис Шмыгаль.

Глава правительства подчеркнул, что реформы будут фундаментом нашей победы и залогом успешного восстановления и роста.

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