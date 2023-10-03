Украина запускает работу над единым планом реформ до 2027 года — Finance.ua
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Украина запускает работу над единым планом реформ до 2027 года

Личные финансы
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Украина запускает работу над единым планом реформ до 2027 года
Украина запускает работу над единым планом реформ до 2027 года
Украина начинает работу над единым планом реформ до 2027 года. Они охватят все сферы, влияющие на госинституции, экономику и взаимодействие с обществом.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.
«Запускаем работу над единым Планом реформ до 2027 года. План охватит все сферы, которые влияют на государственные институты, экономику и взаимодействие с гражданами», — сказал Шмыгаль.
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Как отметил премьер-министр, у Украины есть ряд документов с предложениями реформ от наших партнеров — от 7 рекомендаций ЕС до перечня структурных маяков МВФ. По инициативе президента Владимира Зеленского был разработан Концепт усиления устойчивости демократии.
«Этот документ во время визита в Соединенные Штаты был передан президентом Украины президенту США. Теперь приступаем к созданию единого документа — дорожной карты реформ — на основе Концепта усиления устойчивости с учетом предложений партнеров», — отметил глава правительства.
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По словам Шмыгаля, план реформ станет частью будущей Украинской доктрины, основу которой наметил глава государства.
«В документ должны заложить важные цели: развитие государственных институтов, развитие конкурентной экономики и укрепление взаимодействия между государством, бизнес-средой и гражданским обществом», — отметил Денис Шмыгаль.
Глава правительства подчеркнул, что реформы будут фундаментом нашей победы и залогом успешного восстановления и роста.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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