Белый дом разослал письмо со списком реформ, которые должен провести Киев для получения помощи — Finance.ua

Белый дом разослал письмо со списком реформ, которые должен провести Киев для получения помощи Сегодня 10:29 — Казна и Политика

Белый дом разослал письмо со списком реформ, которые должен провести Киев для получения помощи

Белый дом отправил в адрес Координационной платформы доноров письмо с перечнем реформ, которые должны провести украинские власти для дальнейшего получения военной помощи.

Как сообщает издание « Украинская правда » со ссылкой на собственные источники, такое письмо разослал заместитель советника Белого дома по нацбезопасности по вопросам международной экономики Майк Пайл.

Это письмо также отправили и премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и в Офис президента Украины.

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В документе расписаны реформы и время на их воплощение: до трех месяцев, 3−6 месяцев, год, полтора года. Изменения касаются функционирования Наблюдательных советов Государственных предприятий, антикоррупционных органов (САП, НАБУ, НАПК), Высшего совета правосудия и судебной власти в целом.

Также в приоритете реформы Минобороны Украины и всех силовых ведомств, воплощение которых Киеву дали год.

Справка Finance.ua:

в январе 2023 года начала работу Межведомственная донорская координационная платформа для поддержки процесса восстановления и реконструкции Украины в рамках так называемого «финансового Рамштайна»;

первое заседание Координационной платформы доноров было проведено в режиме видеоконференции. На нем присутствовали чиновники из Украины, ЕС, стран G7, а также финансовых учреждений, таких как ЕИБ, ЕБРР, МВФ и Всемирный банк.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українська правда По материалам:

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