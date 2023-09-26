Белый дом разослал письмо со списком реформ, которые должен провести Киев для получения помощи — Finance.ua

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Белый дом разослал письмо со списком реформ, которые должен провести Киев для получения помощи

Казна и Политика
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Белый дом разослал письмо со списком реформ, которые должен провести Киев для получения помощи
Белый дом разослал письмо со списком реформ, которые должен провести Киев для получения помощи
Белый дом отправил в адрес Координационной платформы доноров письмо с перечнем реформ, которые должны провести украинские власти для дальнейшего получения военной помощи.
Как сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники, такое письмо разослал заместитель советника Белого дома по нацбезопасности по вопросам международной экономики Майк Пайл.
Это письмо также отправили и премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и в Офис президента Украины.
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В документе расписаны реформы и время на их воплощение: до трех месяцев, 3−6 месяцев, год, полтора года. Изменения касаются функционирования Наблюдательных советов Государственных предприятий, антикоррупционных органов (САП, НАБУ, НАПК), Высшего совета правосудия и судебной власти в целом.
Также в приоритете реформы Минобороны Украины и всех силовых ведомств, воплощение которых Киеву дали год.

Справка Finance.ua:

  • в январе 2023 года начала работу Межведомственная донорская координационная платформа для поддержки процесса восстановления и реконструкции Украины в рамках так называемого «финансового Рамштайна»;
  • первое заседание Координационной платформы доноров было проведено в режиме видеоконференции. На нем присутствовали чиновники из Украины, ЕС, стран G7, а также финансовых учреждений, таких как ЕИБ, ЕБРР, МВФ и Всемирный банк.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українська правда
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