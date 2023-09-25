Украина получила еще 100 млн долларов от Всемирного банка — Finance.ua
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Украина получила еще 100 млн долларов от Всемирного банка

Казна и Политика
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Украина получила еще 100 млн долларов от Всемирного банка
Украина получила еще 100 млн долларов от Всемирного банка
Украина сегодня получила 100 миллионов долларов от Всемирного банка под гарантию Великобритании.
Об этом сообщило Министерство финансов в понедельник, 25 сентября.
«Указанные средства являются частью пятого дополнительного финансирования проекта. Поддержка государственных расходов по обеспечению устойчивого государственного управления в Украине PEACE in Ukraine», — говорится в сообщении.
Эти деньги будут направлены на частичную компенсацию расходов Государственного бюджета Украины, осуществленных для возмещения пенсионных выплат за июль 2023 года.
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«Благодаря предоставленным средствам мы имеем возможность и дальше сохранять макрофинансовую стабильность и обеспечивать приоритетные расходы государственного бюджета», — заявил министр финансов Сергей Марченко.
Общий объем финансовой помощи Великобритании для Украины с февраля 2022 составляет 1,6 млрд долларов.
Напомним, 21 сентября США предоставили Украине грант в 1,25 млрд долларов. Эти деньги выделены на безвозвратных условиях.
А 22 сентября Украина получила 1,5 млрд евро от Евросоюза (восьмой транш макрофинансовой помощи).

Справка Finance.ua:

  • на сентябрь с начала полномасштабной войны Украина получила от иностранных партнеров более 17 млрд долларов грантов и кредитов. Рекордный объем внешней помощи поступил в августе — около 4,6 млрд;
  • В следующем году Украине нужно 38 млрд долларов для покрытия дефицита бюджета. Соответствующую сумму планируется покрыть благодаря помощи от международных партнеров — США, Евросоюза и МВФ.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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