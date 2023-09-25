Украина получила еще 100 млн долларов от Всемирного банка — Finance.ua

Украина получила еще 100 млн долларов от Всемирного банка Сегодня 15:01 — Казна и Политика

Украина получила еще 100 млн долларов от Всемирного банка

Украина сегодня получила 100 миллионов долларов от Всемирного банка под гарантию Великобритании.

Об этом сообщило Министерство финансов в понедельник, 25 сентября.

«Указанные средства являются частью пятого дополнительного финансирования проекта. Поддержка государственных расходов по обеспечению устойчивого государственного управления в Украине PEACE in Ukraine», — говорится в сообщении.

Эти деньги будут направлены на частичную компенсацию расходов Государственного бюджета Украины, осуществленных для возмещения пенсионных выплат за июль 2023 года.

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«Благодаря предоставленным средствам мы имеем возможность и дальше сохранять макрофинансовую стабильность и обеспечивать приоритетные расходы государственного бюджета», — заявил министр финансов Сергей Марченко.

Общий объем финансовой помощи Великобритании для Украины с февраля 2022 составляет 1,6 млрд долларов.

Напомним, 21 сентября США предоставили Украине грант в 1,25 млрд долларов. Эти деньги выделены на безвозвратных условиях.

А 22 сентября Украина получила 1,5 млрд евро от Евросоюза (восьмой транш макрофинансовой помощи).

Справка Finance.ua:

на сентябрь с начала полномасштабной войны Украина получила от иностранных партнеров более 17 млрд долларов грантов и кредитов. Рекордный объем внешней помощи поступил в августе — около 4,6 млрд;

В следующем году Украине нужно 38 млрд долларов для покрытия дефицита бюджета. Соответствующую сумму планируется покрыть благодаря помощи от международных партнеров — США, Евросоюза и МВФ.



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