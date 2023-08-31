Всемирный банк выделит $232 млн на восстановление поврежденного в результате войны жилья в Украине — Finance.ua
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Всемирный банк выделит $232 млн на восстановление поврежденного в результате войны жилья в Украине

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Всемирный банк выделит $232 млн на восстановление поврежденного в результате войны жилья в Украине
Всемирный банк выделит $232 млн на восстановление поврежденного в результате войны жилья в Украине
Всемирный банк выделит $232 млн на восстановление поврежденного в результате войны жилья в Украине.
Об этом говорится на сайте финучреждения.
Проект HOPE предусматривает выплаты более 100 000 украинских семей в 5 регионах на мелкий ремонт поврежденного жилья. Отмечается, что они могут заменить разбитые окна или отремонтировать крышу.
Финансирование инициативы состоит из займа Международного банка реконструкции и развития в размере $70 млн, обеспеченного гарантией правительства Японии, и гранта в размере $162,5 млн от многостороннего донорского Целевого фонда поддержки, восстановления, отстройки и реформирования Украины.
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Также впоследствии ожидается около $800 млн дополнительного финансирования проекта от Всемирного банка и его партнеров в виде кредитных гарантий, грантов и других взносов.
В пресс-службе добавили, что от полномасштабного вторжения рф пострадало 7% общего жилищного фонда Украины. В то же время по состоянию на февраль текущего года общая стоимость причиненного ущерба жилищному сектору Украины оценивалась более чем в $50 млрд.

Справка Finance.ua:

  • по итогам июня 2023 года общая сумма прямого задокументированного ущерба, причиненного инфраструктуре Украины из-за полномасштабного вторжения россии, оценивается в $150,5 млрд (по стоимости замещения);
  • в общем объеме прямого ущерба наибольшую долю составляют потери жилищного фонда — $55,9 млрд, учитывая убытки примерно $1 млрд от затоплений и разрушений жилых домов в результате подрыва ГЭС. Подробнее о каждой статье потерь в результате войны читайте здесь.

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По материалам:
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