«єВідновлення». Выплаты можно получить через еще три банка — Finance.ua

«єВідновлення». Выплаты можно получить через еще три банка Сегодня 21:03 — Личные финансы

«єВідновлення». Выплаты можно получить через еще три банка

Программа «єВідновлення» помогает украинцам восстанавливать пострадавшие от российской агрессии дома. К программе присоединились Ощадбанк , «Банк Восток» и «Банк Клиринговый Дом».

Об этом сообщает сервис государственных услуг «Дія» в Telegram.

«+3 банка-партнера „єВідновлення“. Где открыть карту, чтобы получить деньги на ремонт поврежденного дома. Теперь карту для выплат можно открыть также в Ощадбанке , Банке Восток и Банке Клиринговый Дом», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что уже более 36 тысяч заявлений о восстановлении украинцы отправили через «Дія». Более 7 тысяч заявителей получают средства на общую сумму 580 млн гривен.

За эти деньги граждане восстанавливают дома — покупают стройматериалы и ремонтируют кровлю, окна, двери и т. д.

Открыть карту можно до или просто во время заполнении заявления о получении выплаты в приложении «Дія». Далее «Дія» подтянет ее автоматически.

Как воспользоваться картой

Сначала нужно подать заявление о выплате «єВідновлення» в «Дія». Затем получить средства от государства. Рассчитываться этими средствами можно за услуги по ремонту и строительные товары в магазинах-участниках программы. Список в своем регионе по ссылке

В каких банках есть возможность открыть такую ​​карту

Карту «єВідновлення» можно открыть в ПриватБанк , monobank, ПУМБ, А-Банк, Sense Bank, Райффайзен Банк, izibank, sportbank и Аккордбанк.

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