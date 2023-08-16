«єВідновлення». Выплаты можно получить через еще три банка — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«єВідновлення». Выплаты можно получить через еще три банка

Личные финансы
39
«єВідновлення». Выплаты можно получить через еще три банка
«єВідновлення». Выплаты можно получить через еще три банка
Программа «єВідновлення» помогает украинцам восстанавливать пострадавшие от российской агрессии дома. К программе присоединились Ощадбанк, «Банк Восток» и «Банк Клиринговый Дом».
Об этом сообщает сервис государственных услуг «Дія» в Telegram.
«+3 банка-партнера „єВідновлення“. Где открыть карту, чтобы получить деньги на ремонт поврежденного дома. Теперь карту для выплат можно открыть также в Ощадбанке, Банке Восток и Банке Клиринговый Дом», — сказано в сообщении.
Читайте также
Отмечается, что уже более 36 тысяч заявлений о восстановлении украинцы отправили через «Дія». Более 7 тысяч заявителей получают средства на общую сумму 580 млн гривен.
За эти деньги граждане восстанавливают дома — покупают стройматериалы и ремонтируют кровлю, окна, двери и т. д.
Открыть карту можно до или просто во время заполнении заявления о получении выплаты в приложении «Дія». Далее «Дія» подтянет ее автоматически.

Как воспользоваться картой

Сначала нужно подать заявление о выплате «єВідновлення» в «Дія». Затем получить средства от государства. Рассчитываться этими средствами можно за услуги по ремонту и строительные товары в магазинах-участниках программы. Список в своем регионе по ссылке.

В каких банках есть возможность открыть такую ​​карту

Карту «єВідновлення» можно открыть в ПриватБанк, monobank, ПУМБ, А-Банк, Sense Bank, Райффайзен Банк, izibank, sportbank и Аккордбанк.

«єВідновлення»: как получить помощь на восстановление поврежденного россией имущества 💳

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.