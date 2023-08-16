«єВідновлення». Выплаты можно получить через еще три банка — Finance.ua

«єВідновлення». Выплаты можно получить через еще три банка
Программа «єВідновлення» помогает украинцам восстанавливать пострадавшие от российской агрессии дома. К программе присоединились Ощадбанк, «Банк Восток» и «Банк Клиринговый Дом».
Об этом сообщает сервис государственных услуг «Дія» в Telegram.
«+3 банка-партнера „єВідновлення“. Где открыть карту, чтобы получить деньги на ремонт поврежденного дома. Теперь карту для выплат можно открыть также в Ощадбанке, Банке Восток и Банке Клиринговый Дом», — сказано в сообщении.
Отмечается, что уже более 36 тысяч заявлений о восстановлении украинцы отправили через «Дія». Более 7 тысяч заявителей получают средства на общую сумму 580 млн гривен.
За эти деньги граждане восстанавливают дома — покупают стройматериалы и ремонтируют кровлю, окна, двери
и т. д.
Открыть карту можно до или просто во время заполнении заявления о получении выплаты в приложении «Дія». Далее «Дія» подтянет ее автоматически.
Как воспользоваться картой
Сначала нужно подать заявление о выплате «єВідновлення» в «Дія». Затем получить средства от государства. Рассчитываться этими средствами можно за услуги по ремонту и строительные товары в магазинах-участниках программы. Список в своем регионе по ссылке.
В каких банках есть возможность открыть такую карту
Карту «єВідновлення» можно открыть в ПриватБанк, monobank, ПУМБ, А-Банк, Sense Bank, Райффайзен Банк, izibank, sportbank и Аккордбанк.
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