Второй этап программы єВідновлення: сколько заявлений подали за 10 дней — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Второй этап программы єВідновлення: сколько заявлений подали за 10 дней

Личные финансы
29
Второй этап программы єВідновлення: сколько заявлений подали за 10 дней
Второй этап программы єВідновлення: сколько заявлений подали за 10 дней
С 1 августа 2023 года, когда был запущен механизм компенсации за уничтоженное жилье, уже подано более 1400 заявлений.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.
«1 августа стартовал второй этап реализации государственной программы по обеспечению жильем украинцев, чье жилище было повреждено или уничтожено в результате вооруженной агрессии рф. Теперь владельцы жилья, чье жилье было уничтожено, смогут подать заявление на получение компенсации для приобретения новой квартиры или дома. Сделать это можно через приложение Дія», — говорится в сообщении.

Жители каких областей наиболее активно подают заявления

Больше всего заявлений подано жителями Харьковской (597), Киевской (428) и Черниговской (113) областей.
Общая площадь разрушенного жилья, по которому поданы заявления, составляет около 100 тысяч квадратных метров. Около 60% поданных заявлений касаются компенсации за уничтоженную квартиру.

Когда рассмотрят заявления

Рассматривать заявления будут специальные комиссии, созданные при органах местного самоуправления. Старт работы запланирован с 15 августа.
Инфографика: Миновосстановление
Инфографика: Миновосстановление

Справка Finance.ua:

  • 10 мая стартовала программа єВідновлення. Каждый гражданин, чье жилье было повреждено в результате вооруженной агрессии рф, может подать заявление на получение государственной помощи на текущий ремонт жилья;
  • сделать это можно с помощью портала Дія или обратившись в Центры предоставления административных услуг, органов социальной защиты и нотариусов.

єВідновлення: как получить помощь на восстановление поврежденного россией имущества 🧐

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.