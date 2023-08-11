Второй этап программы єВідновлення: сколько заявлений подали за 10 дней — Finance.ua

Второй этап программы єВідновлення: сколько заявлений подали за 10 дней
С 1 августа 2023 года, когда был запущен механизм компенсации за уничтоженное жилье, уже подано более 1400 заявлений.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.
«1 августа стартовал второй этап реализации государственной программы по обеспечению жильем украинцев, чье жилище было повреждено или уничтожено в результате вооруженной агрессии рф. Теперь владельцы жилья, чье жилье было уничтожено, смогут подать заявление на получение компенсации для приобретения новой квартиры или дома. Сделать это можно через приложение Дія», — говорится в сообщении.
Жители каких областей наиболее активно подают заявления
Больше всего заявлений подано жителями Харьковской (597), Киевской (428) и Черниговской (113) областей.
Общая площадь разрушенного жилья, по которому поданы заявления, составляет около 100 тысяч квадратных метров. Около 60% поданных заявлений касаются компенсации за уничтоженную квартиру.
Когда рассмотрят заявления
Рассматривать заявления будут специальные комиссии, созданные при органах местного самоуправления. Старт работы запланирован с 15 августа.
Справка Finance.ua:
- 10 мая стартовала программа єВідновлення. Каждый гражданин, чье жилье было повреждено в результате вооруженной агрессии рф, может подать заявление на получение государственной помощи на текущий ремонт жилья;
- сделать это можно с помощью портала Дія или обратившись в Центры предоставления административных услуг, органов социальной защиты и нотариусов.
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