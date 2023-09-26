Посольство США подтвердило передачу Украине письма с перечнем реформ, необходимых для интеграции в ЕС — Finance.ua

Посольство США подтвердило передачу Украине письма с перечнем реформ, необходимых для интеграции в ЕС Сегодня 16:17

Посольство США подтвердило передачу Украине письма с перечнем реформ, необходимых для интеграции в ЕС

Посольство США в Украине подтвердило передачу украинской стороне письма с перечнем реформ, необходимых для интеграции в ЕС и продолжения помощи Украине.

Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте посольства США в Украине.

«Мы также стремимся помочь ему восстановиться и отстроиться для будущего, включая поддержку реформ, направленных на борьбу с коррупцией, создание среды, в которой бизнес сможет процветать, а американские и европейские компании захотят инвестировать», — подчеркнул президент США Джо Байден.

Отмечается, что целью этих усилий является определение приоритетов и консолидация шагов по реформированию вместе с Украиной и ключевыми заинтересованными сторонами.

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Предложенный перечень приоритетных реформ предоставлен для обсуждения и обратной связи на многосторонней координационной платформе доноров для Украины в Брюсселе.

Реформы касаются Министерства по стратегическим отраслям промышленности, Службы безопасности Украины, Национальной полиции Украины, Офиса Генпрокурора, Государственной таможенной службы, Госпогранслужбы и Генерального инспектора по вопросам восстановления.

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