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Миллионы украинцев могут стать беженцами этой зимой — прогноз ООН

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Украинские беженцы
Украинские беженцы
Миллионы украинцев рискуют покинуть дома из-за регулярных российских ударов по инфраструктуре, поврежденного жилья и удорожания жизни. Международная организация по миграции прогнозирует значительные затруднения с базовыми услугами.
Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление миграционного агентства ООН, из-за резкого снижения температуры украинские семьи испытают острый дефицит стабильного отопления, электроэнергии и питьевой воды.

Какую ситуацию прогнозируют представители ООН в Украине

Заместитель главы миссии МОМ в Украине Деян Кесерович отметил, что масштаб разрушений гражданской инфраструктуры создает серьезную опасность для жителей городов и сел.
«Зима в Украине приближается, и для многих украинцев ближайшие месяцы могут стать самыми тяжелыми с начала полномасштабной войны», — заявил Деян Кесерович.

Миллионы переселенцев возвращаются в поврежденные дома

По данным организации, с момента полномасштабного вторжения россии в 2022 году почти 3,6 миллиона человек продолжают находиться в статусе внутренне перемещенных лиц в пределах страны.
В то же время около 3,8 миллиона граждан уже вернулись в свои дома после эвакуации. Большинство из них вынуждены обустраивать быт в частично разрушенных или серьезно поврежденных домах, которые сложно обогреть во время сильных морозов.
Ранее Finance.ua писал, что Молдова готова принять новую волну украинских беженцев, если зимой Украина столкнется с особо сложными условиями.
Также мы сообщали, что Польша готовится к возможному увеличению количества украинских беженцев из-за российских атак на критическую инфраструктуру и приближения зимы.
По материалам:
Телеканал 24
Мигранты
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