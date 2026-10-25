Миллионы украинцев рискуют покинуть дома из-за регулярных российских ударов по инфраструктуре, поврежденного жилья и удорожания жизни. Международная организация по миграции прогнозирует значительные затруднения с базовыми услугами.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление миграционного агентства ООН, из-за резкого снижения температуры украинские семьи испытают острый дефицит стабильного отопления, электроэнергии и питьевой воды.

Какую ситуацию прогнозируют представители ООН в Украине

Заместитель главы миссии МОМ в Украине Деян Кесерович отметил, что масштаб разрушений гражданской инфраструктуры создает серьезную опасность для жителей городов и сел.

«Зима в Украине приближается, и для многих украинцев ближайшие месяцы могут стать самыми тяжелыми с начала полномасштабной войны», — заявил Деян Кесерович.

Миллионы переселенцев возвращаются в поврежденные дома

По данным организации, с момента полномасштабного вторжения россии в 2022 году почти 3,6 миллиона человек продолжают находиться в статусе внутренне перемещенных лиц в пределах страны.

В то же время около 3,8 миллиона граждан уже вернулись в свои дома после эвакуации. Большинство из них вынуждены обустраивать быт в частично разрушенных или серьезно поврежденных домах, которые сложно обогреть во время сильных морозов.

Ранее Finance.ua писал , что Молдова готова принять новую волну украинских беженцев, если зимой Украина столкнется с особо сложными условиями.