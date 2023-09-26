Органические продукты в Украине: Минагрополитики рассказало об адаптации отрасли к законодательству ЕС — Finance.ua

Органические продукты в Украине: Минагрополитики рассказало об адаптации отрасли к законодательству ЕС Сегодня 06:14 — Аграрный рынок

Органические продукты в Украине: Минагрополитики рассказало об адаптации отрасли к законодательству ЕС

Развитие органической отрасли, продвижение органических продуктов на внутреннем рынке и за рубежом — это направление евроинтеграции, где Украина может гордиться достижениями.

Об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, передает пресс-служба Минагрополитики.

Он отметил, что Украина во второй раз отмечает Органический день вместе с Евросоюзом. Полномасштабное вторжение россии не остановило развитие отрасли, подчеркнул чиновник.

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«На пути развития органической отрасли Украина прошла долгий и сложный путь. Это направление европейской интеграции, где мы можем гордиться достижениями. Украинское органическое законодательство активно адаптируется к европейскому. В Реестре органов сертификации Минагрополитики уже зарегистрированы десятки органических операторов. Поэтому мы можем отмечать не только европейское органический день, но и украинский», — сказал Высоцкий.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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