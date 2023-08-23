Украина призывает Еврокомиссию компенсировать фермерам стоимость логистики — Finance.ua

Украина призывает Еврокомиссию компенсировать фермерам стоимость логистики Сегодня 20:16 — Аграрный рынок

Украина призывает Еврокомиссию компенсировать фермерам стоимость логистики

Власти Украины обратились в Еврокомиссию по поводу компенсации стоимости логистики украинским фермерам в пересчете 30 евро на одну тонну.

Об этом в эфире телемарафона «Единые новости» сообщил первый заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

Решение о компенсации Еврокомиссией логистических расходов по транспортировке агропродукции из Украины в морские порты Германии, Италии, Латвии, Литвы, Хорватии, Словении и Нидерландов улучшит возможности бесперебойного экспорта украинской агропродукции. Невозможно обеспечить мировую продовольственную безопасность без украинского зерна.

По его словам, в связи с заблокированными черноморскими портами стоимость транспортировки украинского зерна в дальние европейские порты для фермера очень дорогая. А дальнейшая доставка агропродукции из этих портов в страны Африки, Азии и Ближнего Востока — убыточна для украинского агрария.

«Минагрополитики и правительство обратились в Еврокомиссию по поводу компенсации стоимости логистики украинским фермерам в пересчете 30 евро на одну тонну. Предоставление таких субсидий, которые будут платить только при доставке продукции в дальние европейские порты, улучшит экспорт, в том числе положительно повлияет на транзит через Польшу, Венгрию, Словакию и Болгарию», — сообщил Тарас Высоцкий.

Читайте также Латвия может помочь с перевозкой украинского зерна по железной дороге

Первый заместитель Министра также отметил, что Украина обратилась к Турцию, ООН и другим международным партнерам по вопросу обеспечения экспорта украинского зерна.

Напомним, Еврокомиссией до 15 сентября 2023 г. введены ограничения экспорта 4 культур из Украины в 5 стран-соседей: Польши, Венгрии, Словакии, Болгарии и Румынии.

В то же время, пока не известно, продолжат ли все эти страны блокировку после 15 сентября. На позиции продолжения блокирования настаивает польская сторона, однако недавно появилась информация, что некоторые страны ЕС готовы к применению штрафных санкций к Польше, если она реализует свое решение единолично.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.