Украина призывает Еврокомиссию компенсировать фермерам стоимость логистики — Finance.ua

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Украина призывает Еврокомиссию компенсировать фермерам стоимость логистики

Аграрный рынок
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Украина призывает Еврокомиссию компенсировать фермерам стоимость логистики
Украина призывает Еврокомиссию компенсировать фермерам стоимость логистики
Власти Украины обратились в Еврокомиссию по поводу компенсации стоимости логистики украинским фермерам в пересчете 30 евро на одну тонну.
Об этом в эфире телемарафона «Единые новости» сообщил первый заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.
Решение о компенсации Еврокомиссией логистических расходов по транспортировке агропродукции из Украины в морские порты Германии, Италии, Латвии, Литвы, Хорватии, Словении и Нидерландов улучшит возможности бесперебойного экспорта украинской агропродукции. Невозможно обеспечить мировую продовольственную безопасность без украинского зерна.
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По его словам, в связи с заблокированными черноморскими портами стоимость транспортировки украинского зерна в дальние европейские порты для фермера очень дорогая. А дальнейшая доставка агропродукции из этих портов в страны Африки, Азии и Ближнего Востока — убыточна для украинского агрария.
«Минагрополитики и правительство обратились в Еврокомиссию по поводу компенсации стоимости логистики украинским фермерам в пересчете 30 евро на одну тонну. Предоставление таких субсидий, которые будут платить только при доставке продукции в дальние европейские порты, улучшит экспорт, в том числе положительно повлияет на транзит через Польшу, Венгрию, Словакию и Болгарию», — сообщил Тарас Высоцкий.
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Первый заместитель Министра также отметил, что Украина обратилась к Турцию, ООН и другим международным партнерам по вопросу обеспечения экспорта украинского зерна.
Напомним, Еврокомиссией до 15 сентября 2023 г. введены ограничения экспорта 4 культур из Украины в 5 стран-соседей: Польши, Венгрии, Словакии, Болгарии и Румынии.
В то же время, пока не известно, продолжат ли все эти страны блокировку после 15 сентября. На позиции продолжения блокирования настаивает польская сторона, однако недавно появилась информация, что некоторые страны ЕС готовы к применению штрафных санкций к Польше, если она реализует свое решение единолично.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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