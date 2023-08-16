Латвия может помочь с перевозкой украинского зерна по железной дороге — Finance.ua

Латвия может помочь с перевозкой украинского зерна по железной дороге Сегодня 19:14 — Аграрный рынок

Латвия может помочь с перевозкой украинского зерна по железной дороге

Латвийская железная дорога (LDz) видит возможность этой осенью заняться перевозкой украинского зерна.

Как сообщает «Европейская правда», об этом заявил председатель правления компании Риналдс Плявниекс в интервью Латвийскому радио, которое приводит Delfi.

Он упомянул, что ранее скептически относился к возможностям перевозки украинского зерна по железной дороге через Латвию.

«До лета этого года я относился к этому вопросу абсолютно скептически и считал, что в индустриальных масштабах это невозможно», — отметил Плявниекс, объяснив, что в таких перевозках нужно проводить две перевалки.

В то же время, по его словам, технологические возможности логистики и перевалки настолько развились, что процесс перевалки может быть гораздо более оперативным.

«Сейчас появилась возможность для перевозки украинского зерна», — добавил Плявниекс.

По его оценкам, через Латвию за год можно будет перевезти от примерно 500 тысяч до одного миллиона тонн украинского зерна.

Плявниекс также упомянул, что LDz может быть вовлечена в транспортировку зерна из Украины уже этой осенью.

Справка Finance.ua:

россия 17 июля заявила об остановке действия «зернового соглашения» и пригрозила «рисками» сторонам, которые отважатся на продолжение инициативы без участия рф. Кроме того, россия начала массированные обстрелы портовой инфраструктуры Одессы и дунайских портов;

В начале августа министр по сельскому хозяйству Латвии Дидзис Шмиц допустил возможность экспорта украинского зерна через латвийские порты.



Економічна Правда По материалам:

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