Латвия может помочь с перевозкой украинского зерна по железной дороге — Finance.ua
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Латвия может помочь с перевозкой украинского зерна по железной дороге

Аграрный рынок
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Латвия может помочь с перевозкой украинского зерна по железной дороге
Латвия может помочь с перевозкой украинского зерна по железной дороге
Латвийская железная дорога (LDz) видит возможность этой осенью заняться перевозкой украинского зерна.
Как сообщает «Европейская правда», об этом заявил председатель правления компании Риналдс Плявниекс в интервью Латвийскому радио, которое приводит Delfi.
Он упомянул, что ранее скептически относился к возможностям перевозки украинского зерна по железной дороге через Латвию.
«До лета этого года я относился к этому вопросу абсолютно скептически и считал, что в индустриальных масштабах это невозможно», — отметил Плявниекс, объяснив, что в таких перевозках нужно проводить две перевалки.
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В то же время, по его словам, технологические возможности логистики и перевалки настолько развились, что процесс перевалки может быть гораздо более оперативным.
«Сейчас появилась возможность для перевозки украинского зерна», — добавил Плявниекс.
По его оценкам, через Латвию за год можно будет перевезти от примерно 500 тысяч до одного миллиона тонн украинского зерна.
Плявниекс также упомянул, что LDz может быть вовлечена в транспортировку зерна из Украины уже этой осенью.

Справка Finance.ua:

  • россия 17 июля заявила об остановке действия «зернового соглашения» и пригрозила «рисками» сторонам, которые отважатся на продолжение инициативы без участия рф. Кроме того, россия начала массированные обстрелы портовой инфраструктуры Одессы и дунайских портов;
  • В начале августа министр по сельскому хозяйству Латвии Дидзис Шмиц допустил возможность экспорта украинского зерна через латвийские порты.
По материалам:
Економічна Правда
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