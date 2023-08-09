Турция хочет возобновить «зерновую сделку» в расширенном формате — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Турция хочет возобновить «зерновую сделку» в расширенном формате

Казна и Политика
92
Турция хочет возобновить «зерновую сделку» в расширенном формате
Турция хочет возобновить «зерновую сделку» в расширенном формате
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что стремится возродить Черноморскую зерновую сделку в расширенном масштабе и призвал западные страны помочь превратить эту инициативу в основу мира между россией и Украиной.
Об этом пишет Вloomberg.
Издание сообщает, что разговоры с рф, которые инициировала Турция по возобновлению инициативы в расширенном масштабе, еще продолжаются. Эрдоган пытается донести до российского президента мнение, что долгосрочное прекращение «зерновой сделки» не принесет никому пользы.
Читайте также
«К сожалению, в предыдущий период принцип лояльности не соблюдался. Не было сделано никаких дипломатических шагов, чтобы превратить положительную атмосферу, созданную Черноморской инициативой, в прекращение огня, а затем в постоянный мир», — заявил Эрдоган.
На прошлой неделе Эрдоган и путин впервые обсудили по телефону «зерновую сделку» после того, как россия вышла из нее. Президент Турции надеется, что ему удастся достичь определенного согласия со своим российским коллегой по данному вопросу во время запланированного визита российского лидера в Турцию в конце этого месяца, но решение зависит от того, выполнят ли западные страны свои обещания.
Читайте также
Сообщается, что в течение годичного действия «зерновой сделки» россия неоднократно выдвигала требования по улучшению собственной торговли продовольствием и удобрениями, включая возобновление работы трубопровода аммиака, пролегающего через Украину, и повторное подключение его россельхозбанка к системе SWIFT.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.