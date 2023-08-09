Турция хочет возобновить «зерновую сделку» в расширенном формате — Finance.ua

Турция хочет возобновить «зерновую сделку» в расширенном формате Сегодня 19:45 — Казна и Политика

Турция хочет возобновить «зерновую сделку» в расширенном формате

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что стремится возродить Черноморскую зерновую сделку в расширенном масштабе и призвал западные страны помочь превратить эту инициативу в основу мира между россией и Украиной.

Об этом пишет Вloomberg

Издание сообщает, что разговоры с рф, которые инициировала Турция по возобновлению инициативы в расширенном масштабе, еще продолжаются. Эрдоган пытается донести до российского президента мнение, что долгосрочное прекращение «зерновой сделки» не принесет никому пользы.

«К сожалению, в предыдущий период принцип лояльности не соблюдался. Не было сделано никаких дипломатических шагов, чтобы превратить положительную атмосферу, созданную Черноморской инициативой, в прекращение огня, а затем в постоянный мир», — заявил Эрдоган.

На прошлой неделе Эрдоган и путин впервые обсудили по телефону «зерновую сделку» после того, как россия вышла из нее. Президент Турции надеется, что ему удастся достичь определенного согласия со своим российским коллегой по данному вопросу во время запланированного визита российского лидера в Турцию в конце этого месяца, но решение зависит от того, выполнят ли западные страны свои обещания.

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Сообщается, что в течение годичного действия «зерновой сделки» россия неоднократно выдвигала требования по улучшению собственной торговли продовольствием и удобрениями, включая возобновление работы трубопровода аммиака, пролегающего через Украину, и повторное подключение его россельхозбанка к системе SWIFT.

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