ОП рассказали о дальнейшей судьбе «зернового коридора» — Finance.ua
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ОП рассказали о дальнейшей судьбе «зернового коридора»

Аграрный рынок
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ОП рассказали о дальнейшей судьбе «зернового коридора»
ОП рассказали о дальнейшей судьбе «зернового коридора»
Украина продолжит делать все возможное для экспорта своего продовольствия, даже несмотря на решение россии выйти из «зернового соглашения».
Об этом на встрече с журналистами заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
Он напомнил, что договор Украины с Турцией и ООН по «зерновому коридору» был продлен. В настоящее время главная проблема в части договора ООН, Турции и россии.
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По словам Ермака, Украина выполняла все условия в рамках договоренностей.
«Украина уже заявила, что шантаж с нами не сработает. Мы видим, что Турция работает над тем, чтобы возобновить действие „зернового коридора“. Если это не удастся, Украина будет со своей стороны делать все возможное, чтобы наше зерно попадало туда, где оно необходимо», — подчеркнул руководитель ОП.
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Напомним, несколько недель назад пресс-секретарь президента рф Дмитрий Песков заявил, что его страна «приостанавливает» участие в «зерновом соглашении», пока все ее условия не выполнят. Таким образом, экспорт украинского зерна по Черному морю был прекращен.
После этого Президент Украины Владимир Зеленский предложил Турции и ООН продолжить перевозку украинского зерна по Черному морю без участия россии. Глава государства отмечал, что для этого наше правительство составляет детальный план.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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