Украина планирует взять на себя все страховочные риски, связанные с «зерновым коридором» — Finance.ua
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Украина планирует взять на себя все страховочные риски, связанные с «зерновым коридором»

Аграрный рынок
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Украина планирует взять на себя все страховочные риски, связанные с «зерновым коридором»
Украина планирует взять на себя все страховочные риски, связанные с «зерновым коридором»
Украинское правительство рассматривает возможность страхования судов и компаний, которые будут идти по «зерновому коридору».
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на конференции послов Украины в четверг.
Премьер отметил, что сейчас обсуждается возможность взятия государством на себя таких рисков в Черном море по примеру с Дунаем.
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«Украина как государство за счет бюджета решением правительства застраховала все торговые суда, осуществляющие экспорт и импорт товаров через Дунайские порты. Сейчас мы в правительстве обсуждаем и, уверен, примем решение по страхованию судов и соответствующих компаний, которые будут идти по «зерновому коридору», — сказал Шмыгаль.
Однако, по его словам, даже в этом случае Украина нуждается в поддержке партнеров.
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«Конечно, это сработает один раз. Мы понимаем, что если россияне потопят или взорвут какое-то торговое судно, это колоссально усложнит нашу работу по привлечению партнеров к „зерновому коридору“. Поэтому нужна поддержка партнеров, чтобы этого не произошло», — подчеркнул он.
Напомним, в ночь на среду, 2 августа, в результате российской атаки на морской порт «Измаил» и инфраструктуру «Украинского Дунайского пароходства» было уничтожено 40 тыс. тонн зерна, которое ждали страны Африки, Китай и Израиль. Только за минувшие сутки уже два судна отказались швартоваться в порту «Измаил».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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