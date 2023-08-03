Украина планирует взять на себя все страховочные риски, связанные с «зерновым коридором» — Finance.ua

Украина планирует взять на себя все страховочные риски, связанные с «зерновым коридором» Сегодня 20:43 — Аграрный рынок

Украина планирует взять на себя все страховочные риски, связанные с «зерновым коридором»

Украинское правительство рассматривает возможность страхования судов и компаний, которые будут идти по «зерновому коридору».

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на конференции послов Украины в четверг.

Премьер отметил, что сейчас обсуждается возможность взятия государством на себя таких рисков в Черном море по примеру с Дунаем.

Читайте также Мировые цены на зерно выросли из-за российской атаки порта на Дунае

«Украина как государство за счет бюджета решением правительства застраховала все торговые суда, осуществляющие экспорт и импорт товаров через Дунайские порты. Сейчас мы в правительстве обсуждаем и, уверен, примем решение по страхованию судов и соответствующих компаний, которые будут идти по «зерновому коридору», — сказал Шмыгаль.

Однако, по его словам, даже в этом случае Украина нуждается в поддержке партнеров.

Читайте также У Зеленского раскритиковали ненадлежащую реакцию мира на прекращение рф зернового соглашения

«Конечно, это сработает один раз. Мы понимаем, что если россияне потопят или взорвут какое-то торговое судно, это колоссально усложнит нашу работу по привлечению партнеров к „зерновому коридору“. Поэтому нужна поддержка партнеров, чтобы этого не произошло», — подчеркнул он.

Напомним, в ночь на среду, 2 августа, в результате российской атаки на морской порт «Измаил» и инфраструктуру «Украинского Дунайского пароходства» было уничтожено 40 тыс. тонн зерна, которое ждали страны Африки, Китай и Израиль. Только за минувшие сутки уже два судна отказались швартоваться в порту «Измаил».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.