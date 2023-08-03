Мировые цены на зерно выросли из-за российской атаки порта на Дунае — Finance.ua
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Мировые цены на зерно выросли из-за российской атаки порта на Дунае

Аграрный рынок
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Пшеница
Пшеница
Цены на пшеницу в Чикаго подскочили на 4% после российской атаки на портовую инфраструктуру на Дунае.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что после атаки цены на пшеницу в Чикаго подскочили на 4% и все еще росли примерно на 2,5% позже утром, поскольку трейдеры снова обеспокоены тем, что вытеснение Украины, одного из крупнейших мировых экспортеров, с рынка может отрицательно повлиять на мировые поставки.
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Порт, расположенный через реку от Румынии, страны-члена НАТО, служил основным альтернативным маршрутом для экспорта зерна из Украины после того, как россия возобновила фактическую блокаду украинских черноморских портов.
Ранее сообщалось, что в Измаиле Одесской области в результате российских обстрелов во вторник, 2 августа, повреждения и разрушения получили элеватор, зерновые ангары, резервуары одного из грузовых терминалов, производственные, складские и административные помещения.
Враг прицельно пытался уничтожить именно портовую инфраструктуру на Дунае. Продолжая терроризировать вопрос зерновой инициативы, ударил и по элеватору, и по зернохранилищу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
НВ
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