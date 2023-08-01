Хорватия поможет вывозить украинское зерно через свои порты — Finance.ua

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Хорватия поможет вывозить украинское зерно через свои порты

Аграрный рынок
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Хорватия поможет вывозить украинское зерно через свои порты
Хорватия поможет вывозить украинское зерно через свои порты
Украина и Хорватия договорились об экспорте украинского зерна, осложненном после выхода россии из Черноморской зерновой инициативы.
Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.
Такая договоренность была достигнута во время визита хорватского министра иностранных дел Гордана Грлича-Радмана.
Руководители обоих внешнеполитических ведомств провели переговоры о военной поддержке, помощи в экспорте зерна, а также реализации украинской «формулы мира».
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«Мы договорились о возможности использования хорватских портов на Дунае и в Адриатическом море для транспортировки украинского зерна. Сейчас мы будем работать над тем, чтобы проложить наиболее эффективные маршруты в эти порты и максимально воспользоваться этой возможностью», — объявил Кулеба.
«Каждый вклад в разблокировку экспорта, каждая открытая дверь — это настоящий, действенный вклад в продовольственную безопасность мира. Спасибо Хорватии за конструктивную помощь», — добавил украинский министр.
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Также глава МИД Украины поблагодарил правительство Хорватии и лично премьер-министра Андрея Пленковича за поддержку Украины на пути в ЕС и НАТО.
Напомним, ранее вопрос транзита украинского зерна через порты обсуждали также Греция и Болгария.
Как известно, россия 17 июля заявила об остановке действия «зернового соглашения» и пригрозила «рисками» сторонам, которые отважатся на продолжение инициативы без участия рф. Кроме того, москва начала массированные обстрелы портовой инфраструктуры Одессы и дунайских портов.
В Белом доме ранее говорили, что зерно из Украины теперь, вероятнее всего, будут вывозить сухопутными путями, добавив, что «мы это уже делали, в том числе и до зернового соглашения».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українська правда
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