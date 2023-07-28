Из-за срыва зерновой сделки Африка будет «голодать» минимум два года — британская разведка — Finance.ua
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Из-за срыва зерновой сделки Африка будет «голодать» минимум два года — британская разведка

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Странам Африки прогнозируют продовольственный кризис минимум на два года, как следствие срыва «зерновой сделки» с Украиной, который рф, вероятно, планировала заранее.
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании, комментируя выход россии из соответствующей «черноморской» инициативы (BSGI) по безопасному экспорту украинского зерна, а также общий саммит рф с лидерами Африки (событие состоялось 27 июля в Санкт-Петербурге).
Отмечается, что встреча состоялась на десятый день после того, как москва расторгла соглашение: на этот раз «видеть» Путина захотели всего 17 лидеров, в то время как на прошлой встрече присутствовали главы 43 стран Африки.
«BSGI разрешил экспортировать 30 миллионов тонн украинского зерна в Африку, обеспечивая необходимое питание для таких государств как Эфиопия, Кения, Сомали и Судан», — отмечает ведомство.
Британская разведка констатирует, что своими действиями в Украине россия подталкивает мир к росту стоимости зерна: «Последствия войны в Украине почти наверняка усилят отсутствие продовольственной безопасности в Африке, по крайней мере, на следующие два года», — говорится в сообщении.
По материалам:
УНІАН
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