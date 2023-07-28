Еврокомиссия не может помочь Украине снизить стоимость транзита зерна по территории ЕС — Reuters Сегодня 17:36 — Аграрный рынок

Еврокомиссия не может помочь Украине снизить стоимость транзита зерна по территории ЕС — Reuters

У Еврокомиссии нет средств и четкого способа помочь профинансировать дополнительные транспортные расходы для транзита украинского зерна после выхода рф из зерновой сделки.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Reuters

21 июля Минагрополитики Украины обратилось к еврокомиссару по торговле Валдису Домбровскису с просьбой предоставить финансовую помощь для покрытия дополнительных транспортных расходов, связанных с использованием альтернативных маршрутов ЕС, известных как «пути солидарности». Украина оценивает дополнительные расходы в $30−40 за тонну.

В письме также содержалась просьба увеличить пропускную способность путей солидарности на 1−1,5 млн тонн в месяц за счет «зеленых коридоров», в частности, в Адриатическое море, страны Балтии, в Германию и Нидерланды.

Однако ясного пути решить эту проблему нет, говорят источники агентства.

«Мы пока не нашли решения по поддержке зернового транспорта. Люди ломают голову над этим с прошлого года», — сказал источник, знакомый с дискуссиями в Еврокомиссии.

Один из дипломатических источников сообщил агентству, что средства на нужды Украины могут поступить только после среднесрочного пересмотра бюджета, на который может уйти еще несколько месяцев — даже с учетом того, что в скором времени ожидается осенний урожай кукурузы.

По словам другого дипломатического источника, растет сопротивление импорту украинского зерна, поскольку некоторые государства не видят смысла в оплате дополнительных транспортных расходов.

«Здесь еще вопрос конкуренции… Это не задача Комиссии предоставлять (транспортную) страховку. Государства могут дать гарантии, но никаких окончательных дискуссий нет», — сообщил еще один источник.

ЕС создал пути солидарности в мае 2022 года, а Комиссия вместе с другими кредиторами выделила 1 млрд евро ($1,1 млрд) на устранение узких мест в логистике и сокращение некоторых расходов.

НВ По материалам:

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